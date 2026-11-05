Kayseri Melikgazi'de midibüsle çarpışan motosikletin 59 yaşındaki sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de midibüsle çarpışan motosikletin 59 yaşındaki sürücüsü öldü

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Kayseri Melikgazi\'de midibüsle çarpışan motosikletin 59 yaşındaki sürücüsü öldü
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Kayseri Melikgazi\'de midibüsle çarpışan motosikletin 59 yaşındaki sürücüsü öldü
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüsle çarpışan motosikletin 59 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ölümü belirlenen sürücünün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İşçileri taşıyan A.T. yönetimindeki 38 R 0233 plakalı midibüs, Orhan İğdem (59) yönetimindeki 31 ANF 970 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orhan İğdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. İğdem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp KurumuMelikgazi3. SayfaKayseriOtopsiGüncelSon Dakika

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