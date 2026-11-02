Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye mağazasındaki yangın 3 saatte söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye mağazasındaki yangın 3 saatte söndürüldü

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Kayseri Melikgazi\'de plastik ve züccaciye mağazasındaki yangın 3 saatte söndürüldü
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Kayseri Melikgazi\'de plastik ve züccaciye mağazasındaki yangın 3 saatte söndürüldü
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında çıkan yangın, yanındaki iş yerlerine de sıçradı. İtfaiyenin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın havadan görüntülenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç inceleme yaptı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde lastik ve züccaciye mağazasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yan yana bulunan diğer iş yerlerine sıçrayan yangın havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Kevser Sokak'ta bulunan plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İş yerinin bir bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, yanında bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangın dron ile havadan da görüntülendi.

Başkan Büyükkılıç yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yangının çıktığı iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, çalışmalar hakkında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat'tan bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye mağazasındaki yangın 3 saatte söndürüldü - Son Dakika
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