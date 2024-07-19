Kaza Yapan Sürücü Kendini Vurarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kaza Yapan Sürücü Kendini Vurarak Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Kepez ilçesinde karıştığı kaza sonrası polis tarafından durdurulan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen sürücü, araçtan inmeyip pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Polisin uzun süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca sürücü, tüfeğiyle göğsüne ateş ederek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın sebebi olarak sürücünün geçen yıl yaşanan bir trafik kazası sonucu oğlunun yatağa bağımlı hale gelmesi ve bunalıma girmesi gösterildi.

19.07.2024 14:18
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Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kendi kalbine ateş ettiPolisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı adam pompalı tüfekle kendini göğsünden vurduAğır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde karıştığı kaza sebebiyle polis tarafından durdurulan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen sürücü araçtan inmeyip pompalı tüfek ile rastgele havaya ateş etmeye başladı. Çevre güvenliği alan polisin ikna çabaları yetersiz kalınca tüfekteki son fişeği kalbine sıkan adam ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Antalya'nın Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi 3093. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen Halil İbrahim A.(51), 07 AVK 594 plakalı kamyoneti ile seyir halinde ilerlerken başka bir araca çarpıp kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracını park edip içinde bekleyen Halil İbrahim A., yanında bulundurduğu pompalı tüfeği ile etrafa ateş açmaya başladı.İkna çabaları sonuçsuz kaldıÇevredeki vatandaşların ve olay yerindeki polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce çevre güvenliğini sağlayarak Halil İbrahim A.'yı ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları devam ederken kamyonet içindeki sürücü Halil İbrahim A. pompalı tüfek ile göğüs kısmına ateş ederek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Halil İbrahim A. hastaneye kaldırıldı. Halil İbrahim A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşananları ise vatandaşlar evlerinin balkonundan izleyip cep telefonlarıyla kayda aldı.Öte yandan Halil İbrahim A'nın geçen yıl oğlunun trafik kazası geçirip yatağa bağımlı olduğu ve bu sebepten ötürü bunalıma girdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaza Yapan Sürücü Kendini Vurarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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