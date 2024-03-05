Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır\'a kaçıran yazar Eylem Tok\'tan ilk sözler

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, kullandığı lüks araçla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki sürücü Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok'la yurt dışına kaçtı. Mısır'a kaçtığı öğrenilen Eylem Tok, bir özür yazısı paylaştı. Tok, "annelik içgüdüsüyle" hareket ettiğini ve adalete teslim olacaklarını ifade etti.
Kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki sürücünün olay gecesi uçakla Mısır'a gittiği tespit edilmesi büyük ses getirdi.
Olayın medyaya yansımasının ardından yazar Eylem Tok, uzun bir özür yazısıyla "Ben de bir anneyim, beni de anlayın, teslim olacağız." ifadelerini kullandı.
İşte Eylem Tok'un paylaştığı özür yazısı:
"Kamuoyunun dikkatine; Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecek ve yıpratacaktır.
Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul de ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darbedilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk.
Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ilke iletişime geçmeye çalıştık. Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil.
Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum."
Olay, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Eyüpultan Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinden Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden 29 yaşındaki Oğuz Murat Arıcı, aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalıştı. O esnada 16 yaşındaki Timur C. yönetiminde bulunan 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motorlara çarptı. Kaza sonucu yaralanan O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T'nin hastaneye kaldırıldığı, Oğuz Murat Arıcı'nın hayatını kaybettiği, T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşıldı.
Kaza sonrası Timur C. telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen Eylem Tok Yazar oğlu Timur C.'yi de alarak olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur C. ve Eylem Tok Yazar'ın saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına geldikleri öğrenildi. Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır'a gittikleri belirlendi. Timur C. ve Eylem Tok'un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanı'na geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde anne ve oğlun araçla havalimanına geldiği, turnikelerden geçtikleri ve daha sonra pasaport kontrol noktasından geçerek uçağa gittikleri görüldü.
Öte yandan kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Oğuz Murat Arıcı önceki gün Sarıyer Gümüşdere Camii'nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Kaza ile ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler - Son Dakika
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