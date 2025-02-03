Kazada Babasını Kaybeden Oğul Tepkili - Son Dakika
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Kazada Babasını Kaybeden Oğul Tepkili

Kazada Babasını Kaybeden Oğul Tepkili

Antalya'daki trafik kazasında ölen Osman Çakmak'ın oğlu, sürücünün cezasını yeterli bulmadı.

03.02.2025 13:58
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Antalya'da geçtiğimiz yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Osman Çakmak'ın oğlu Aydın Çakmak, babasının ölümüne neden olan sürücünün kazadan 6 ay sonra serbest kalmasına tepki gösterdi. Ölen yayanın eşi Havva Çakmak ise sürücünün aldığı cezanın yeterli olmadığını belirterek, "Benim her şeyimi elimden aldı. O benim her şeyimdi" dedi

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde geçen yıl 7 Şubat'ta meydana gelen olayda Veli Ö. (30) idaresindeki 07 AIM 268 plakalı Seat marka otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Osman Çakmak (65) ve akrabası Cemil Çakmak'a (58) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yayalar yola savrulurken, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza anına ait görüntülerde sağ şeritteki bir kamyonetin yayalar geçerken durması, bu sırada yola çıkan Osman ve Cemil Çakmak'a sol şeritten gelen otomobilin çarptığı görüldü.

"Sevmediği yapıda bir insan ölümüne sebep oldu"

Kazanın ardından polis merkezine götürülen ve çıkarıldığı mahkemece 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen otomobil sürücüsü olaydan 6 ay sonra serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde görülen davanın duruşmasında sanığa 6 yıl 3 ay ceza verildi. Aile, İstinaf Mahkemesi'nde geçen hafta onaylanan kararın, temyizden sonra Yargıtay'dan da onanmasını bekliyor. Kazada ölen Osman Çakmak'ın oğlu Aydın Çakmak babasının hayatını kaybettiğini olaydan 4 saat sonra öğrendiğini belirterek, "O günden bu yana şok içerisindeyim. Babam hayat dolu bir insandı, hayatı severdi. Sevmediği karakter ve yapıda bir insan onun ölümüne sebep oldu" dedi.

Aile cezayı yeterli bulmadı

Araç sürücüsü Veli Ö.'nün aldığı 6 yıl 3 aylık cezayı yeterli bulmadığını belirten Çakmak, "Aldığı cezayı yeterli bulmadık. Ama benzer vakalarda çok yüksek cezalar alınmadığını, daha az cezalar alındığını gördük. Sürücüye verilen ceza avukat beyin söylediği gibi belli bir oranda yükseltilmiş ama ben vicdanen daha yüksek bir ceza almasını isterdim. Anladığım kadarıyla pek bir pişmanlığı da yok. Hala araç sürebiliyor, sosyal medyasından hikayeler atabiliyor. Suçluluk duygusu da yaşadığını zannetmiyorum. Allah'a havale ettik, onun gibi kötü olmak istemiyorum. Ben cani bir insan değilim, babam beni o şekilde yetiştirmedi" ifadelerini kullandı.

"O benim her şeyimdi"

Babasıyla birlikte planları olduğunu belirten Aydın Çakmak, "Babamla birlikte planlarımız vardı. Memlekete ev yapıyorduk. Orada hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşacaktık. O da nasip olmadı. Dava sürürken sürücünün serbest kalması bizi psikolojik olarak yıprattı" dedi. Kazada hayatını kaybeden Osman Çakmak'ın eşi Havva Çakmak ise eşinin neşeli bir insan olduğunu söyleyerek, "Benim her şeyimi elimden aldı. O benim her şeyimdi. Kazadan sonra arabaya binemiyorum. Emekli olduktan sonra memlekete ev yaptırıyorduk. İnşaat halindeyken tamamlayamadan kazada hayatını kaybetti. Sürücünün aldığı kaza yetersiz, ama avukata da sonsuz güvenimiz var. Bu cezaları artık yükseltsinler" şeklinde konuştu.

Sanık yüzde 100 kusurlu bulundu

Ailenin avukatı Kerem Polat ise sürücünün kaza anında uyuşturucu madde etkisinde olduğunun kanıtlandığını belirterek, "Kazada sürücünün uyuşturucu madde etkisi altında yaya geçidi üzerinde yayalara çarpması ile ilgili iddiamız vardı. Karşı taraf yaya geçidinde çarpmasına rağmen bunu inkar etti. Ancak gerek görüntüler, gerekse adli tıptan alınan raporlar sanığı yalanladı. Mahkemedeki yargılamada sanığın yüzde 100 kusurlu olduğu tespit edildi. Mütevefa Osman bey ve diğer yaralı Cemil beyin herhangi bir kusuru yok, hatta bununla ilgili tazminat davası da açtık. Tazminat davasında da dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporuna göre yine sürücü yüzde 100 kusurlu bulundu" dedi.

"Yargıtay kararı bekleniyor"

Sanığın kaza sonrası 6 ay tutuklu kaldığını, hüküm ile birlikte tahliye edildiğini belirten avukat Kerem Polat, "Dosya İstinaf Mahkemesine taşındı. 6 yıl 3 aylık bir ceza aldı. Sanığın yaya geçit üzerinde bu kazayı yapması ve uyuşturucu madde etkisi altında bu kaza yapması 1/2 oranında cezasını arttırdı. Bilinçli taksir hükümleri çerçevesinde 6 yıl 3 ay ceza aldı. Bu karar İstinaf Mahkemesi'nde geçen hafta çıkan kararla birlikte onandı. Bir temyiz aşaması öngörüyoruz, Yargıtay'da da dosyanın bizim kanaatimizce bu şekilde onaylanacağını düşünüyoruz. Ondan sonra tekrar sanık geriye kalan cezasını infaz etmek için tabii cezaevine girecek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazada Babasını Kaybeden Oğul Tepkili - Son Dakika

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