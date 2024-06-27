Kendilerine polis-savcı süsü veren dolandırıcılar İzmir polisine yakalandı - Son Dakika
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Kendilerine polis-savcı süsü veren dolandırıcılar İzmir polisine yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve telefonla aradıkları vatandaşı 1 milyon lira dolandıran 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

27.06.2024 14:41
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Kendilerine polis-savcı süsü veren dolandırıcılar İzmir polisine yakalandı

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp ve telefonla aradıkları vatandaşı 1 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Seferihisar ve Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar ilçesinde bir vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp güven kazanarak, 1 milyon lira dolandırdığını söyleyerek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı. Konuyla ilgili yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu, mağdurun adresine araçla gelen 4 şüpheli tarafından konunun gerçekleştirildiği tespit edildi. Olaya karışan şüphelilerden 2'si yarım saat içerisinde Güzelbahçe ilçesinde, diğer şüpheliler ise ertesi gün kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.Y., Y.G., A.A. ve U.C., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Seferihisar, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendilerine polis-savcı süsü veren dolandırıcılar İzmir polisine yakalandı - Son Dakika

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