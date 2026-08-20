Aydın\'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız ikamet eden 76 yaşındaki Elif Beyazköse’den haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, balkondan girdikleri evde yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

Olay, Girne Mahallesi 2176 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Tek başına yaşayan Elif Beyazköse’den bir süredir haber alamayan komşuları, şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. İhbarın ardından adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER EVE BALKONDAN GİRDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dairenin kapısının açılmaması üzerine asansörlü merdiven yardımıyla balkondan içeri girdi. Eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Beyazköse’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi, olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.