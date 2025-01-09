Kendisini reddeden kadın gazetecinin evine zorla girip tecavüz etmeye kalktı - Son Dakika
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Kendisini reddeden kadın gazetecinin evine zorla girip tecavüz etmeye kalktı

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Londra'da 42 yaşındaki Karl Chads, bir kadına yönelik ısrarlı takip, taciz ve mülke izinsiz giriş suçlarından dolayı 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur Grace Smith, Chads'in ilk başta 'tuhaf' davrandığını, ancak kendisini reddetmesinin ardından taciz mesajları göndermeye başladığını ve evine iki kez zorla girdiğini belirtti.

09.01.2025 12:03  Güncelleme: 12:14
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Londra'da bir kadına yönelik ısrarlı takip ve taciz olayında, 42 yaşındaki Karl Chads, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Wood Green Crown Court'ta görülen davada, Chads'in şiddet içeren taciz, hırsızlık ve cinsel suç işleme niyetiyle mülke izinsiz girmekten suçlu bulunduğu açıklandı.

31 yaşındaki ihale yazarı Grace Smith, Ekim 2022'de işyerinde tanıştığı Chads'in, yaklaşımlarını reddetmesinin ardından başlayan korkunç taciz sürecini anlattı. Smith, başlangıçta "tuhaf" olarak nitelendirdiği Chads'in, kendisini reddetmesinin ardından taciz mesajları göndermeye başladığını ve durumun giderek kötüleştiğini belirtti.

Olaylar, Chads'in Smith'in evine iki kez zorla girmesiyle doruk noktasına ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Chads'in kapıyı tekmeleyerek ve banyo penceresinden içeri girerek eve girdiği görüldü. Polis, şüphelinin üzerinde kayganlaştırıcılı prezervatifler, şarap şişesi ve çeşitli aletler buldu.

Taciz sürecinde Smith'i "tecavüz etmekle" ve erkek arkadaşını "öldürmekle" tehdit eden Chads, mağdura LinkedIn üzerinden iftira atarak iş hayatını da sabote etmeye çalıştı. Smith, süreç boyunca kendini korumak için jiu jitsu dersleri almak zorunda kaldığını ve yaşadığı stresin saçlarının dökülmesine neden olduğunu aktardı.

Hakim tarafından "tehlikeli" olarak nitelendirilen Chads'e, 13 yıllık hapis cezasının yanı sıra süresiz uzaklaştırma kararı da verildi. Smith, duruşmada yaptığı konuşmada diğer taciz mağdurlarına seslenerek, "Kanıt toplayın, kayıt tutun ve içgüdülerinizi dinleyin" çağrısında bulundu.

Dava sonucunda açıklama yapan Smith, "Artık onun parmaklıklar arkasında olması bana huzur veriyor. Başka kimseye zarar veremeyecek olması en büyük tesellim" dedi.

Kendisini reddeden kadın gazetecinin evine zorla girip tecavüz etmeye kalktı
Kendisini reddeden kadın gazetecinin evine zorla girip tecavüz etmeye kalktı
Kendisini reddeden kadın gazetecinin evine zorla girip tecavüz etmeye kalktı
Kendisini reddeden kadın gazetecinin evine zorla girip tecavüz etmeye kalktı
Kendisini reddeden kadın gazetecinin evine zorla girip tecavüz etmeye kalktı

Birleşik Krallık, 3-sayfa, Londra, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendisini reddeden kadın gazetecinin evine zorla girip tecavüz etmeye kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammet N.N:
    bizde neden bu cezalar yok . 34 1 Yanıtla
  • Ali Kemal Yanar:
    bizde olsa imza serbest 25 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    orda burdaki gibi kimse susmuyor herkes hakkını savunuyor siz böyle her başınıza vurulduğunda oturup ağlarsaniz gelecek probleemlerede çözüm bulamazsınız kendinizi ezdirmis olursunuz 12 1 Yanıtla
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