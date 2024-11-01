Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İpsala'dan İstanbul istikametine giden D.K. yönetimindeki GZ 747 RF yabancı plakalı otomobil, Dr. Sadık Ahmet Kavşağı'ndan çıkış yaparken, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada, D.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü D.K., ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Keşan'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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