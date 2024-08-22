Kıbrıs'ta şehit olan Uğurcan Işık'ın acı haberi baba ocağına ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kıbrıs'ta şehit olan Uğurcan Işık'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

Geniş Video İzle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın acı haberi, Malatya'daki babaocağına ulaştı. Şehit olan Uğurcan Işık'ın evin tek erkek çocuğu olduğu ve cenazesinin Malatya Şehitliği'nde düzenlenecek törenle defnedileceği öğrenildi.

22.08.2024 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs'ta şehit olan Uğurcan Işık'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

MALATYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık, acı haberi memleketi Malatya'daki babaocağına ulaştı.

KKTC'de meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık şehit olurken 11 Mehmetçik ise yaralandı. Şehit olan Uğurcan Işık'ın acı haberi ise Malatya'da oturan ailesine verildi. Askeri yetkililerin Beydağı Mahallesi TOKİ yolunda bulunan Ayışığı evlerinde oturan aileye acı haberi ulaştırması ile aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. Apartmana itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

20 gün önce vatani görevini yerine getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan şehit Uğurcan Işık'ın evin tek erkek çocuğu ve 2 kardeşinin daha olduğu öğrenildi. Baba Abdullah ile anne Muazzez Işık'ın acı haberle büyük üzüntü yaşarken, haberi duyan yakınları da şahidin evine koştu.

Şehit Uğurcan Işık'ın cenazesinin yapılacak işlemlerinin ardından Malatya'ya getirilerek Malatya Şehitliği'nde düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kıbrıs\'ta şehit olan Uğurcan Işık\'ın acı haberi baba ocağına ulaştı
Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 3-sayfa, Malatya, Piyade, trafik, Kıbrıs, Baba, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıbrıs'ta şehit olan Uğurcan Işık'ın acı haberi baba ocağına ulaştı - Son Dakika


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:00:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kıbrıs'ta şehit olan Uğurcan Işık'ın acı haberi baba ocağına ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement