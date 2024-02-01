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Kilise saldırganları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa binmiş: O anlar kamerada - Son Dakika
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Kilise saldırganları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa binmiş: O anlar kamerada

Kilise saldırganları aracı Beylikdüzü\'nde bırakıp dolmuşa binmiş: O anlar kamerada

Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bıraktıktan sonra dolmuşa bindikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganlar daha sonra Başakşehir'e geçti.

01.02.2024 17:03  Güncelleme: 17:04
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Kilise saldırganları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa binmiş: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bıraktıktan sonra dolmuşa bindikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gerçekleştirilen operasyonlarda saldırıyı yapan Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T'nin de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınmış, yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilirken, 34 şüpheli ise adliyeye sevk edilmişti.

Aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa binmişler

Saldırganlar kaçarken kullandıkları otomobili Beylikdüzü'nde bırakmıştı. İki saldırganın otomobili Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri ortaya çıktı. Ardından Başakşehir'e geçen saldırganların dolmuşa bindikleri anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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