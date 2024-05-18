Kırgızistan'da Yabancı Öğrencilerle Kırgız Grup Arasında Çıkan Olaylarda 29 Kişi Yaralandı

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yabancı öğrenciler ile Kırgız grup arasında çıkan arbedenin sosyal medyada yayılmasının ardından çıkan olaylarda 29 kişi yaralandı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mayıs'ta şehrin doğusunda bir grup Kırgız ile bir grup yabancı öğrenci arasında arbede yaşandı. Arbededen kaçan yabancı öğrencileri takip eden Kırgız gençler öğrencilerin kaldığı otelin önüne geldi ve kavga otel önünde devam etti. İki grup arasındaki kavganın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ise dün akşam yüzlerce Kırgız otelin önünde toplanarak olay çıkardı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, kalabalığı uzaklaştırırken, olaya karışan 3 yabancının yakalandığını, göstericilerin ise sabaha karşı dağıldığını bildirdi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, olaylarda 29 kişinin hafif derecede yaralandığını duyurdu.

"Ülkede yasadışı olarak kalan 5 bine yakın yabancı var"

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev da yaptığı açıklamada, dün başkentte 18 ile 25 yaş arasında değişen 700 kişinin şehrin merkez caddelerinin birinde toplandığını belirtti. Toplananların kızgınlığının Pakistan, Bangladeş, Mısır ve Hindistan gibi ülkelerden gelen vatandaşların sayısının hızla artmış olması olduğunu aktaran Taşiyev, "Bahsi geçen ülkelerden gelen göçmen sayısının artması nedeniyle tedbirler almaya başlamıştık. Cumhurbaşkanımız, ülkede yasadışı bulunan vatandaşların sorumluluğunu gözden geçirme talimatı vermişti" dedi.

Nisan ve mayıs ayında aktif çalışmalar yaptıklarını belirten Taşiyev, "Her gün ülkede yasa dışı kalan 20-30 yabancı tespit ediyoruz. Genel olarak Pakistan ve Bangladeş vatandaşları yasadışı bulunuyor. Bin 500 Pakistan ve bin Bangladeş vatandaşını sınır dışı ettik. Aynı zamanda ülkede yasadışı olarak kalan 5 bine yakın yabancı var" diye konuştu.

"Ülkeye yönelik bir tehdit varsa, o zaman sıkı önlemler alacağız"

Taşiyev, polisin olaylara müdahale etmediğini, ancak kamu düzeni ihlali olursa önlemler alacaklarını kaydederek, "Dün toplananların taleplerini bir dereceye kadar doğru buluyoruz ancak kamu düzeninin ihlali ve ülkeye yönelik bir tehdit varsa, o zaman sıkı önlemler alacağız" ifadelerini kullandı.

Toplananlar arasında bazı provokatörler olduğuna dikkat çeken Taşiyev, "Bunlar tespit edildi ve yakında gözaltına alınıp haklarında dava açılacak. Telefonlarını kullanarak çeşitli provokatif mesajlar yaymaya çalıştılar, devlet karşıtı eylemler için çağrıda bulundular, mevcut devlet sistemine karşı çıktılar. Aralarında silahlı adamlar da vardı, hepsi gözaltına alındı ve cezalandırılacaklar" dedi.

"Şiddet olaylarıyla ilgili haberler yanlıştır"

Kırgızistan Bakanlar Kurulu'ndan dünkü olaylarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "sosyal medyada gerçek dışı bilgilerin yayılması yoluyla etnik gruplar arası şiddet ve huzursuzluğu kışkırtma girişimleri" şiddetle kınandı. Açıklamada, "Uluslararası basında yabancı öğrencilere karşı işlendiği iddia edilen cinayetler ve şiddet olaylarıyla ilgili haberler yanlıştır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattığı, tüm faillerin tespit edilerek yasalara uygun olarak cezalandırılacağı aktarıldı.

Pakistan'dan Kırgızistan'a "protesto notası"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan Maslahatgüzarına protesto notası iletildiği belirtildi. Açıklamada, "Kırgız maslahatgüzarına, Kırgız hükümetinin Pakistanlı öğrencilerin ve vatandaşların emniyeti ile güvenliğini sağlamak için mümkün olan tüm önlemleri alması gerektiği vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, 4 Pakistanlıya ilk yardım yapılarak taburcu edildiğini ve 1 Pakistanlının tedavisinin sürdüğünü doğruladı" denildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, olaydan duyduğu endişeyi dile getirerek, Kırgızistan'ı terk etmek isteyen Pakistan vatandaşlarını derhal geri getireceklerini söyledi. - BİŞKEK