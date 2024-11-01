Kırıkkale'de 7 Aylık Bebeğin Trajik Ölümü - Son Dakika
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Kırıkkale'de 7 Aylık Bebeğin Trajik Ölümü

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7 aylık Yusuf bebek, yatağın arasına düştükten sonra hastanede hayatını kaybetti.

01.11.2024 15:12  Güncelleme: 15:59
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Kırıkkale'de yatak ile baza arasına düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 7 aylık Yusuf bebek, tabutuna battaniyesi örtülerek dualarla toprağa verildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Dün Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'ta meydana gelen olayda Kübra K., 7 aylık oğlu Yusuf K.'nın yatak ile baza arasında sıkıştığını fark etti. Annenin, bebeğini düştüğü yerden çıkarmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Yusuf bebek, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

OĞLUNUN TABUTUNU KUCAĞINDA TAŞIDI

Miraç Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Yusuf bebeğin tabutuna battaniyesi serildi. Baba Serdar K., oğlunun tabutunu kucağına alarak cenaze aracına götürdü. Yusuf bebek, gözyaşları içinde dualarla toprağa verildi.

İşte cenaze töreninden kareler;

Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
Kırıkkale\'de 7 Aylık Bebeğin Trajik Ölümü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 7 Aylık Bebeğin Trajik Ölümü - Son Dakika

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