Kırıkkale'de Bayram Trafiği Yoğunluğu ve Denetimler Sürüyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de Bayram Trafiği Yoğunluğu ve Denetimler Sürüyor

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu artarken, emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerine havadan ve karadan devam ediyor. Vali Mehmet Makas, vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

30.03.2025 14:42  Güncelleme: 14:44
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43 ilin geçiş güzergahında bayram günü yoğun trafik: Denetimler havadan ve karadan sürüyor

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Vali Mehmet Makas, Türkiye'nin en önemli karayolu ulaşım ağı üzerinde bulunan kentte alınan trafik tedbirlerini yerinde incelemek amacıyla gittiği uygulama noktasında yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma personeli tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerin havadan ve karadan aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek için yollara akın eden sürücüler, bu bölgede trafik yoğunluğuna sebep oldu. Ankara- Samsun D200 karayolu üzerindeki Kırıkkale'de öğlen saatlerinde artan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bayram trafiğinde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde karadan ve havadan denetim yapan ekipler, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguluyor. Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorguları yapılırken, araç evrakları da detaylı şekilde kontrol ediliyor.

Vali Mehmet Makas, bayramın ilk gününde de artan trafik yoğunluğu nedeniyle il genelinde alınan tedbirleri yerinde inceledi. Vali Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, polis ve jandarma ekiplerinin ortak uygulama noktasında denetimlere katıldı. Vali Makas ve Başkan Önal, emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Makas, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için alınan bayram tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Makas yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin 43 ilin kavşak noktası olması sebebiyle 9 günlük bayram tatilinde yoğun bir trafik geçişi yaşandığını belirtti. Emniyet ve jandarma birimlerinin 9 kontrol noktasında toplam 192 personel ile 45 motorize ekip eşliğinde görev yaptığını ifade eden Makas, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla vatandaşlara güvenli bir yolculuk sağlamak için sahada olduklarını söyledi.

"Lütfen kurallara uysunlar, emniyet kemerlerini taksınlar"

Ayrıca, karayollarında 6 dron ile havadan denetim yapıldığını vurgulayan Makas, "Ek olarak teknolojik imkanlardan da yararlanıyoruz. 6 adet dron ile denetimler, hem jandarma hem de emniyet birimlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. 'Yolun sonu bayram olsun' sloganıyla arkadaşlarımız görev yapıyor. Tavsiyemiz, öncelikle tüm vatandaşlarımız trafik kurallarına uymasıdır. 'Geç olsun, güç olmasın' anlayışıyla onları sağ salim memleketlerine ulaştırmak için burada görevimizi yerine getiriyoruz. Lütfen kurallara uysunlar, emniyet kemerlerini taksınlar. Özellikle otobüs yolculuğu yapan kardeşlerimiz; yalnızca sürücü ve ön koltukta oturanlar değil, arka koltukta seyahat edenlerin de emniyet kemerlerini takmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen "Bir kural, bir ömür" sloganını hatırlatan Vali Makas, "Kurallara uyduğumuz sürece vatandaşlarımızın hayatlarını sürdürebilmeleri bizim için çok önemli. Bayramları, trafik kazalarıyla acıya dönüştürmeden yaşamak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförü Serdar Uncu, bayram yoğunluğuna rağmen ilave servislerle hizmet verdiklerini ve kurallara uyuldukça bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Bazı kendini bilmez şoförler kurallara uysa her şey daha güzel olur" dedi.

Çorum'a giden yolculardan Bülent Özsayın ise, yoğunluk nedeniyle yolculuğun yavaş ilerlediğini ancak bayramda ailesiyle bir araya gelmenin her şeye değdiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Bayram Trafiği Yoğunluğu ve Denetimler Sürüyor - Son Dakika

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