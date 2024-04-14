Kırıkkale'de kural ihlali yapan sürücü polisleri tehdit etti: Bakanlık personeliyim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de kural ihlali yapan sürücü polisleri tehdit etti: Bakanlık personeliyim

Geniş Video İzle

Kırıkkale'de gelin arabasının plakasını 'Evleniyoruz' yazısıyla kapatan sürücü, kendisine kesilen para cezasının ardından öfkelendi. Bakanlık personeli olduğunu öne süren sürücü, polis memurunu tehdit etti.

14.04.2024 14:48  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de gelin arabasının plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapatan sürücü, kendisine kesilen para cezasının ardından sinirlendi. Bakanlık personeli olduğunu iddia eden sürücü, polis memurunu, "Allah, bir adli işlemde seni benle karşılaştırır" sözleriyle tehdit etti.

Kırıkkale'de kural ihlali yapan sürücü polisleri tehdit etti: Bakanlık personeliyim

PLAKASI "EVLENİYORUZ" YAZISI İLE KAPATILAN GELİN ARABASI DURDURULDU

Kırıkkale'de trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 43 ilin geçiş güzergahında oluşan yoğunluk karşısında çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalarda görev yapan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere de Karayolları Trafik Kanunu maddelerince cezai işlem uyguluyor. Trafiğin en yoğun olduğu bölgede kural ihlali yapan ve plakası "Evleniyoruz" yazısı ile kapatılan gelin arabası durduruldu.

Kırıkkale'de kural ihlali yapan sürücü polisleri tehdit etti: Bakanlık personeliyim

BAKANLIK PERSONELİ OLDUĞUNU SÖYLEYİP POLİS MEMURUNU TEHDİT ETTİ

Trafik polisi, sürücü E.C.'ye Karayolları Trafik Kanunun 23/3-c-1 maddesi gereğince 2 bin 647 lira para cezası uyguladı. Ceza fişini imzalamayan E.C., kendisinin bakanlık personeli olduğunu öne sürdü. Cezanın ardından öfkelenen E.C., önce telefon beklediğini belirterek, "Allah bir adli işlemde seni benle karşılaştırır. Memur memura böyle yapıyorsa ben de böyle yapacağım" sözleriyle polis memurunu tehdit etti.

Kırıkkale'de kural ihlali yapan sürücü polisleri tehdit etti: Bakanlık personeliyim

Öfkeli sürücü daha sonra polislere ceza fişini de atarak, cezanın e-devletine gönderilmesini istedi. Polislerin görevini yaptığını söyleyen düğün konvoyundaki diğer vatandaşlar da E.C.'yi sakinleştirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

Kırıkkale'de kural ihlali yapan sürücü polisleri tehdit etti: Bakanlık personeliyim
Kırıkkale\'de kural ihlali yapan sürücü polisleri tehdit etti: Bakanlık personeliyim
Kaynak: İHA

Kırıkkale, Memur, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de kural ihlali yapan sürücü polisleri tehdit etti: Bakanlık personeliyim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Kemal Demirci: böyle insanlar bakanlıkta çalışıyor bu gibi zihniyetler olduğu sürece bu ülkenin kamu kurumlarında bu ülke 1 adım öteye gitmez. 509 11 Yanıtla nadir: ne alakası var kardeşim .. adamın mutlu günü hatta hayatında unutamayacağı bir gün … evet yanlış üslup varsa ayıp etmiş ama polis arkadaşımızda yol verebilirmiş sonuçta evlilik günü … neyse allah bir ömür boyu mutlu etsin seni ve tüm evlenen arkadaşlarımızı inşallah. saygılarımla. 9 96 Erol MARASLI: Kraldan çok kralcı var.devletin herhangi bir kurumuna eş dost yandaş kontejanından girip sonra vatandaşa tepeden bakan insanlar oldugu sürece ne yazıkki 1 metre ileri gidemiyoruz.insanlar kendi mutlu günlerinde başkasının hayatını tehlikeye atıp kuralları çiğneyemez.kural kuraldır 44 0
  • Muhammet Hayri: Düğün aracını durdurmak da tam bir rezillik.Ayiptir 22 348 Yanıtla İSMAİL KILINÇ: Düğün araçı adı altında trafiği alt üst etmek tam bir rezilliktir,sizin sevinciniz bizi ilgilendirmez bize dert olmayın trafikte ayrıca düğün konvoyu valilikler yasaklamalı böyle bir yetkisi var kullanmalı. Birde dar dar korna çalmaları var ben aab sövüyorum vallahi billahi. 172 7
  • Mert kursun : adam bakanlıkta çaycı ayagınızı denk alın polisler bakanlara çay vermezse işinizden olursunuz bunu bu lafının üzerine içeri atıp al sana bakanlık personel müdürü demeniz lazımdı 333 3 Yanıtla
  • Rifat Matur: Gelin arabası görünümünde terör amaçlı araç da olabilir. Polisin yaptığı doğru bence, ülke yanlış ama. 277 15 Yanıtla
  • Ankara null: memurun gercek yuzu bu iste sunlar dairede is yaparmi hic 269 7 Yanıtla
  • Osman nuri öner: Bakanlık personeli olunca, kural çiğnemek serbest mi oluyor. Geçenlerde yine buradan belki bir habere rast geldim. Polisler bir minibüste rutin kimlik kontrolü yaparken bir bakan'a denk geliyorlar. "Efendim sizi gideceğiniz yere biz bırakalım" diyorlar. "Hayır teşekkür ederim, şu an görevde değilim, devletin arabasını kullanamam" diyor. Okurken ağladım. Bu ülkede böyle insanlar da var. Allah rahmet etsin vefat etti haberini okurken geçmişe ait bu olayını haber etmişlerdi. 231 3 Yanıtla Osman nuri öner: Anlatılmak istenen hedefine ulaştı ama bir yanlışı düzelteyim. Bakan değil. O zaman bilecik valisi Refik Arslan ÖZTÜRK İmiş bahsettiğim insan. Ve o an minibüste ayakta yolculuk yaptığı bir esnada. Allah bu vesileyle tekrar tekrar ramet etsin. 149 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • Doktorun Bitcoin nedeniyle intihar ettiği ortaya çıktı
    08:02 Doktorun Bitcoin nedeniyle intihar ettiği ortaya çıktı

    Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.

  • Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
    07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti

    Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.

  • İnegöl'de uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
    04:55 İnegöl'de uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu şüphelileri teknik takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve kokain ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Sancaktepe'de eski karısını silahla vuran şahıs intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı
    02:35 Sancaktepe'de eski karısını silahla vuran şahıs intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı

    Sancaktepe'de, Bella palas düğün salonunda eski karısıyla karşılaşan Mehmet B., önce eski eşine tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Mehmet B. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Çiğdem A. tedavi altına alındı.

  • Sancaktepe'de Eski Karısını Vuran Şahıs İntihar Etti
    02:30 Sancaktepe'de Eski Karısını Vuran Şahıs İntihar Etti

    Sancaktepe'de düğün salonunda meydana gelen olayda, Mehmet B. eski karısı Çiğdem A.'yı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybederken, Çiğdem A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

  • İzmir'de trans bireyin gasp edilerek darp edilmesi olayında 6 gözaltı
    02:00 İzmir'de trans bireyin gasp edilerek darp edilmesi olayında 6 gözaltı

    İzmir'in Konak ilçesinde, trans bireyin çantasının gasp edilerek kalabalık grup tarafından darp edilmesine ilişkin kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

  • Nevşehir'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
    02:00 Nevşehir'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

    Nevşehir'de seyir halinde olan bir otomobil, sollama yapmaya çalıştığı araca çarparak trafik kazasına neden oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • 19 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan hırsız çatıda yakalandı
    01:57 19 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan hırsız çatıda yakalandı

    Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ., bir binanın çatısında saklanmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.İ., cezaevine teslim edildi.

  • Oy kavgası kanlı bitti: Muhtar adayı, AK Parti İlçe Başkanı'nı tüfekle vurdu
    01:27 Oy kavgası kanlı bitti: Muhtar adayı, AK Parti İlçe Başkanı'nı tüfekle vurdu

    Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak, muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Olayın sebebi ise tartışma yaşanmasıdır.

  • Sultangazi'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
    01:21 Sultangazi'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada, çarpmanın etkisiyle bir araç aydınlatma direğine çarptı ve hasar aldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  • AK Parti İlçe Başkanı Tüfekle Yaralandı
    01:16 AK Parti İlçe Başkanı Tüfekle Yaralandı

    Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, muhtar adayı olan akrabası tarafından kıraathanede çıkan kavgada tüfekle bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Irmak, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Şüpheli ise gözaltına alındı.

  • Burdur'da öğrenci yurdunda yangın
    01:12 Burdur'da öğrenci yurdunda yangın

    Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunun mutfak bölümünde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle yurtta kısa süreli panik yaşandı. Yangının elektrik kaçağından çıktığı tahmin ediliyor.


07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin’de Yüksek Zarar Etti Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
00:28 Muş’un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti Muş'un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
20:53 Kanarya geriden gelip kazandı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 yendi Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi
20:40 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu
20:28 Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 08:10:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de kural ihlali yapan sürücü polisleri tehdit etti: Bakanlık personeliyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement