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Kırıkkale'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2'si çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2'si çocuk 9 kişi yaralandı

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

17.12.2023 - 02:31,
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Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. idaresindeki 66 KP 833 plakalı otomobil ile O.N.'nin kullandığı 71 ACC 113 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile yolculardan E.K. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 9 kişi, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen iki araçta çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale\'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2\'si çocuk 9 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
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Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2'si çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2'si çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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