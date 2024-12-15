Kırıkkale'de Üç Ayrı Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Üç Ayrı Kaza: 8 Yaralı

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Kırıkkale'deki yağmurlu yolda meydana gelen üç kazada toplam 8 kişi yaralandı.

15.12.2024 21:34
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Kırıkkale'de üç ayrı kaza: 8 yaralı

Her yağmurda kazaların yaşandığı Irmak Virajlar mevkiinde peş peşe kazalar meydana geldi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yağmurun kayganlaştırdığı yolda peş peşe meydana gelen üç ayrı kazada 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale- Ankara D200 karayolu Irmak Virajlar mevkiinde akşam saatlerinde yağmurun kayganlaştırdığı yolda peş peşe üç ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kazada, İ.Ş. yönetimindeki 54 LB 705 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü yara almadan kurtulurken, araçtaki yolcular N.Ş., Y.Ş. ve H.Ş. yaralandı.

Aynı bölgede meydana gelen ikinci kazada, L.B.'nin kullandığı 06 BLN 773 plakalı Audi marka otomobil, Ankara yönüne ilerlerken bariyerlere çarptı. Kazada sürücü L.B. ve yanındaki yolcu F.B. yaralandı.

Üçüncü kazada ise Kırıkkale yönüne seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 20 AFZ 918 plakalı Opel marka otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü H.Ö. ile araçtaki yolcular Y.Ö. ve K.Ö. yaralandı.

Kazalar nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazalarda yaralanan toplam 8 kişi hastaneye kaldırılırken, karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Ekipler, kazalarla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Üç Ayrı Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika

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