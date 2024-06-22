Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Bursa'da, otomobilde kızına cinsel istismarda bulunurken yakalanan ve daha sonra tahliye edilen Gökmen K., hakkında açılan davanın ilk duruşmasında yeniden tutuklandı. Mahkeme, kızın baskı altında ifadesini değiştirdiğini düşünerek devlet yurdunda koruma altına alınmasına karar verdi.

22.06.2024 11:21
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Bursa'da, otomobilde 15 yaşındaki kızı R.K'ye cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalanıp tutuklanan, savcılık soruşturması aşamasında kızı ifade değiştirince tahliye olan 44 yaşındaki Gökmen K.30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında yeniden tutuklandı.

KIZINI İSTİSMAR EDERKEN JANDARMA YAKALADI

İnegöl ilçesinde geçen yıl nisan ayında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki otomobilde, iddiaya göre kızı ile oral yoldan ilişkiye giren Gökmen K.'yi suçüstü yakaladı. Karşısında güvenlik güçlerini görünce pantolonu yukarı çekip fermuarını kapatan Gökmen K., "Ben ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağladı.

Kızı ifade değiştirince tahliye olmuştu! 15 yaşındaki çocuğunu istismar eden baba, ilk duruşmada tutuklandı

"AİLEM DAĞILMASIN DİYE BABAMIN İLİŞKİ TEKLİFİNİ KABUL ETTİM"

Olay sonrası, mağdur olarak pedagog eşliğinde ifadesi alınan R.K., "Babam, 'Ben başka kadına gideceğim' diyerek bana baskı yapıyordu. Ailemin dağılmasından korktuğum için onun oral yol ile ilişki teklifini kabul ettim. Daha önceden beni otomobil ile boş tarlaya getiriyordu. Sonunda yakalandık" dedi. Gökmen K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜÇÜK KIZ İFADE DEĞİŞTİRİNCE BABA SERBEST KALDI

Gökmen K., savcılık soruşturmasında, kızının, "Daha önce verdiğim ifade doğru değil. Babam bana evde baskı yapıyordu. Dışarı çıkmamı istemiyordu. Yakalanınca böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım" şeklinde ifade değiştirmesi sonucu tahliye edildi.

"MAĞDURUN RIZASI OLDUĞU İÇİN SUÇ OLUŞTURMAZ"

Hakkında İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gökmen K.'nin yargılanmasına başlandı. Gökmen K.'nin suçlamaları reddettiği duruşmada söz alan sanık avukatı Sedat Gülen, "O gün müvekkilim fermuarını çekerken görüldüğü için bu suçlama ile karşı karşıya kalmıştır" dedi. Avukat Gülen, "'Kızı, gerçeği daha sonra söyledi. Ayrıca böyle bir olayın olduğu düşünülürse, mağdurun 15 yaşından büyük ve rızasının olması dikkate alındığında suç oluşturmaz. Bu nedenle müvekkilimin beraatını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SUÇÜSTÜ YAPAN JANDARMA GÖREVLİLERİ, TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen jandarma görevlileri, şüphe üzerine baktıkları otomobilde, sürücü koltuğunda oturan kişinin kendilerini görünce fermuarını çekip yanında bulunan kızın ise kafasını geriye doğru kaldırdığını söyleyerek, 'Şu anda sanık olan kişiye, 'Ne oluyor?' diye sorduğumuzda, 'Ben ne yaptım. Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağlarken, kızının ise ailesini terk etmemesi için babasının isteği ile kendisiyle oral yol ile ilişkiye girdiğini söyledi" diye konuştu.

MAHKEME KIZ ÇOCUĞUNU KORUMA ALTINA ALDI

Sanık Gökmen K.'nin akrabalarının da tanık olarak dinlendiği duruşma sonrası mahkeme heyeti, babasının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğunun devlet korumasına alınmasını kararlaştırdı. Kızın baskı altında ifadesini değiştirdiği yönünde değerlendirme yapan mahkeme heyeti, sanığın tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Bursa, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Berat Yavuz: başıma taş yağacak haberler de neler duyar olduk 100 0 Yanıtla
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  • murat salih başçı: Şimdi yine birileri şeriat yazacak biseyler zırvalayacak. ahlak ahlak ahlak hangi dine hangi fikre hangi düşünceye sahip olursa olsun insanda ahlak ve onur var ise bunlar olmaz. ahlaklı insan ahlaklı toplum... 48 21 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Şeriat şart 11 0 Hakim ATMACA: Senin medeni kanunun buna ölüm cezası vermiyo 0 0
  • adam Art: Bu adama ömür boyu hapse atmak lazım böyle insanların sokakta dolaşması çok tehlikeli inancı ruhu bitmiş böyle kişilerin 48 1 Yanıtla
  • Barış kartal: mağdurun rızası derken(!)? 15 yaşında çocuğun rızası geçerliyse oy da kullansın. hem nasıl bir tiyatro bu hukuk siste mi? ahlaken, kanunen, vicdanen ve insanlık olarak iğrenç bir durum. 39 0 Yanıtla
  • Ebuturap: Yeter yaw bune arkdş 33 0 Yanıtla
  • Vedat Uygur: Bursanın haritadan silinmesi lazım her türlü pislik çıkıyor nedense 3 4 Yanıtla
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