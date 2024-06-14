Kızını ve torununu öldüren cani dede, 2 gün boyunca cami avlusundan evi gözetlemiş

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Eskişehir'de kızını ve torununu, boşanma aşamasındaki eşini evlerine aldıkları gerekçesiyle sokak ortasında tabancayla öldüren dedenin eve yakın bir camide 2 gün geçirdiği, buradan evi gözlediği güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana gelen olayda, Osmaniye'den Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Boşanma aşamasındaki eşinin Eskişehir'e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Nuri K., Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Osman Nuri K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CAMİ AVLUSUNDAN KIZININ EVİNİ GÖZLEMLEMİŞ

Olayda kızını ve torununu öldüren dedenin bir cami kamerasında görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan 2 gün önce geldiği tahmin edilen Osman Nuri K., camide lavaboyu ve gölge alanlarını kullandığı görülüyor. Olaydan bir gün önce caminin meydanında bulunan çiçekleri kokladığı görülen şüphelinin elindeki siyah poşet ise dikkat çekiyor. Olay günü ise saat 06.40'da camiye gelen Osman Nuri K., yaklaşık 10 dakika durduğu lavabodan çıkarak, kızının karşı tarafta bulunan evine doğru gittiği kameralara yansıyor.

ARABAYLA GELİP İÇİNDE UYUMUŞ

Olayda yaşanan bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise, şüpheli Osman Nuri K.'nın aracıyla Eskişehir'e geldiği, iki gün içinde kızının evin yakın bir yerde uyuduğu polis ekipleri tarafından tespit edildi.