Okula götürdüğü 16 yaşındaki kızını kazada kaybetmişti: Acısına dayanamayıp vefat etti - Son Dakika
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Okula götürdüğü 16 yaşındaki kızını kazada kaybetmişti: Acısına dayanamayıp vefat etti

Okula götürdüğü 16 yaşındaki kızını kazada kaybetmişti: Acısına dayanamayıp vefat etti
10.06.2026 13:22  Güncelleme: 13:29
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Antalya'da 3 yıl önce trafik kazasında kızını kaybeden ve mezarını bekleyen Hüseyin Oğuz, 1 ay önce yakalandığı akciğer kanserine yenilerek hayatını kaybetti. Kızının yanına defnedilen babanın cenazesinde halanın sözleri yürekleri yaktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce okula motosikletiyle götürdüğü sırada 16 yaşındaki kızını trafik kazasında kaybeden ve onun mezarını bir an olsun yalnız bırakmayıp çiçek hırsızlarına karşı gösterdiği çabayla gündeme gelen apartman görevlisi baba, dün gece rahatsızlanıp hayata gözlerini yumdu. 1 ay önce akciğer kanserine yakalandığı öğrenilen 60 yaşındaki baba, çok sevdiği kızının mezarının yanına defnedildi. Cenazede acılı halanın, "Babana kavuşacaksın kızım, onu çok severdin. Seni unutmadık kızım, babanı da unutmayacağız" sözleri yürekleri yaktı.

Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Melike Oğuz, 25 Ekim 2023 tarihinde Belek yolu Otogar Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Babası Hüseyin Oğuz'un motosikletiyle okula giderken otobüsün çarpması sonucu yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Kızının vefatının ardından derin bir acı yaşayan Hüseyin Oğuz, o tarihten itibaren Gedik Mezarlığı'nda bulunan mezarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Her gün mezarlığa giderek kızının mezarındaki çiçekleri sulayan, bakımını yapan ve temizliğiyle ilgilenen Oğuz, çevresindekilerin takdirini toplamıştı.

Çiçek hırsızlarına karşı kamera taktırmıştı

Kızının mezarına ektiği çiçeklerin sürekli çalınması üzerine büyük üzüntü yaşayan Hüseyin Oğuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden izin alarak mezarı görecek şekilde güvenlik kamerası sistemi kurdurmuştu. 3 Aralık 2025 tarihinde kamera kayıtlarını inceleyen Oğuz, biri kadın olmak üzere iki kişinin mezarlardan çiçek çaldığını tespit etmiş ve şahıslar hakkında şikayetçi olmuştu. Kızının hatırasına sahip çıkmak için verdiği mücadele kamuoyunda da büyük yankı uyandırmıştı.

1 ay önce akciğer kanserine yakalandığını öğrendi

Hüseyin Oğuz'un yaklaşık 1 ay önce ise akciğer kanseri olduğunu öğrendiği belirtildi. Kızının özlemiyle yaşamını sürdüren Hüseyin Oğuz, rahatsızlanması üzerine acil olarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların burada tüm müdahalelerine rağmen Oğuz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Halanın sözleri yürekleri yaktı

Defin öncesi yeğeninin mezarına gelen Melike Oğuz'un halasının sözleri ise yürekleri yaktı. Dua eden hala, "Babana kavuşacaksın kızım, onu çok severdin. Seni unutmadık kızım, babanı da unutmayacağız" dedi.

Kızının yanına defnedildi

Acılı babanın cenazesinin, saat 11.00'de Gedik Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazının ardından, çok sevdiği kızı Melike Oğuz'un yanına defnedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hüseyin Oğuz, 3. Sayfa, Antalya, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okula götürdüğü 16 yaşındaki kızını kazada kaybetmişti: Acısına dayanamayıp vefat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okula götürdüğü 16 yaşındaki kızını kazada kaybetmişti: Acısına dayanamayıp vefat etti - Son Dakika
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