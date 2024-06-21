Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaybolan 23 Çocuğu Ailelerine Kavuşturdu

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde sahillerde kaybolan 23 çocuğu ailesine kavuşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde de kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı'nın kentte düzen ve güven içinde yaşanması için bayram öncesi denetimleri sıklaştıran ekipler, bayram boyunca da 7/24 saat görevlerine ara vermeden devam etti. Bu kapsamda zabıta dairesi başkanlığına bağlı ekipler, kaybolan 23 çocuğu bularak ailelerine kavuşturdu. Çocuklarıyla kavuşan aileler büyük mutluluk yaşadı. Öte yandan zabıta ekipleri, büyükşehirin çevre yatırımlarıyla aldığı 9 ayrı mavi bayraklı plajda vatandaşların huzurlu ve güvenli tatil geçirmelerini sağlıyor. Mavi bayraklı plajlarda çadır kurulmaması için gerekli çalışmalar yapan ekipler, Kandıra sahillerine, yürüyüş yollarına araç ve motosiklet ile girenleri uyardı. Olumsuzluk ve şikayet karşısında gereken müdahalede bulunan ekipler, İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda da telefonunu kaybeden bir vatandaşın da yardımına koştu. Zabıta ekipleri duyarlı davranışlarıyla kayıp telefonu bularak sahibine ulaştırdı. - KOCAELİ