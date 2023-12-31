Kocaeli'de 3 bin 277 güvenlik personeli yılbaşı akşamı için hazır

KOCAELİ - Yılbaşı akşamı görevi başında olan kolluk kuvvetleri, itfaiye ekipleri ve acil sağlık personellerini ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bugün itibariyle emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizce toplam 3 bin 277 güvenlik personeli, 350 araç, 2 drone, 3 dedektör köpek görevlendirilmiş ve hassasiyetle güvenlikli tedbirlerini almış bulunuyoruz" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, görevi başında yılbaşına jandarma ile polis memuru, itfaiye ekipleri ve hastane acil personellerini ziyaret etti. Vali Yavuz, ekiplerin gerçekleştirdiklerin denetimleri ve çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerin yeni yılını tebrik etti. Vali Yavuz, ilk olarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra Kartepe'de uygulama noktasını ziyaret eden Vali Yavuz, sürücülerin yeni yıllarını kutlayarak hız yapmamaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, itfaiye müfrezesinde personelleri ve Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hasta ve personellere karanfil dağıttı. Valinin ziyaretlerine Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan'da eşlik etti.

"Şehit düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

Yeni yılın barış ve huzur getirmesini dileyen Vali Yavuz, "Dünyada akan kan ve gözyaşına yeni yılın çare olmasını diliyorum. Başta Rusya Ukrayna, diğer taraftan İsrail ve Filistin arasında meydana gelen savaşın biran önce bitmesini temenni ediyorum. Ülkemizi hedef alan küresel güçlerin de desteklediği terör örgütlerinin faaliyetlerinin de son bulmasını temenni ediyorum. Son terörist kalıncaya kadar bu konudaki mücadelemizin devam edeceğini, terör örgütleriyle ve musahipleriyle mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu vesileyle son zamanlarda kahramanca şehit düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine bir kez sabır ve başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

"3 bin 277 güvenlik personeli, 350 araç, 2 drone, 3 dedektör köpek görevlendirildi"

2024 yılına girerken hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Vali Yavuz, "Valiliğimiz koordinasyonunda tüm güvenlik birimlerimiz, belediyelerimiz, sağlık kuruluşlarımız, elektrik idaremiz aklınıza gelebilecek tüm kurum ve kuruluşlarımız koordinasyonumuzda gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün itibariyle emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizce toplam 3 bin 277 güvenlik personeli, 350 araç, 2 drone, 3 dedektör köpek görevlendirilmiş ve hassasiyetle güvenlikli tedbirlerini almış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"53 istasyonda 182 sağlık personelimiz hazır"

Yeni yıl için yapılan tedbirlerden bahseden Vali Yavuz, "83 ambulansımız, 53 istasyonda 182 sağlık personelimiz, sahte ve kaçak içkiye yönelik olarak 59 gıda mühendisimiz, SEDAŞ elektrik kesintilerine karşı 56 personel, 40 araç ve 3 mobil jeneratörle, su ve kanalizasyon idaremiz 28 personel ve 45 araç ile kara yolları teşkilatımız, 20 personel, 9 araç ile Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi 14 personel, 8 araç ile, itfaiye daire başkanlığımız yangınlara karşı 172 personel, 19 itfaiye aracı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 120 personel, 25 araç ve 6 çekiciyle, ticaret il müdürlüğümüzde fahiş fiyat uygulamalara yönelik olarak ekipleriyle sahada bulunacaktır. Kısacası bu gece 3 bin 928 personel, 503 araç, 6 çekici, 3 mobil jeneratör, 2 drone, 3 dedektör köpeğiyle ilgili kurum ve kuruluşlarımız sahada bulunacak. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yılbaşı geçirmesini sağlamak üzere hepimiz ayaktayız. Bir kez daha başta Kocaeli kardeşlerimiz olmak üzere aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, başarı ve huzur dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.