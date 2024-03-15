Kocaeli\'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kocaeli'de 5 yaşındaki kız çocuğunu "Sana dondurma vereceğim" diyerek evine çağırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, "Kafamın içinde bir şeyler var" diyerek suçlamayı kabul etmedi, mağdur kız çocuğu ise olayın defalarca yaşandığını, sanığın da kimseye bir şey söylememesi için kendisini tembihlediğini ve para verdiğini söyledi. Kız çocuğu "Şikayetçi misin?" sorusuna ise "Ona tokat atın" cevabını verdi.
İddiaya göre, 2023'de yabancı uyruklu A.K. (25) isimli şüpheli, kuzeninin 5 yaşındaki kızı A.K'yi "Sana dondurma vereceğim" diyerek evine çağırdı ve çocuğa cinsel istismarda bulundu. Şüpheli, kız çocuğuna ve erkek kardeşine de para vererek, kimseye söylememeleri için tembihledi. Eve giden çocukların durumu annesine anlatması üzerine konu polise intikal etti. Şüpheli A.K. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklu sanık A.K. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda tutuklu sanık A.K., mağdur A.K'nin annesi, taraf avukatları ve tercümanlar hazır bulundu. Mağdur A.K. ise "adli görüşme odaları" (AGO) sisteminden uzman ve tercüman aracılığıyla hazır edildi. 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen sanık A.K., "A.K. benim kuzenimin kızı olur. Ailecek birbirimize gidip geliriz. Kız çocuğuna karşı hiçbir eylemde bulunmadım, suçlamaları kabul etmiyorum. A.K'ye karşı cinsel eylemde bulunmadım, ağzını kapatmadım. Çocuğa saldıran ben değil bir başkasıdır. Sanki kafamın içinde bir şeyler var. Buna ilişkin Türkiye'de psikolojik tedavi görmedim. Ben, kardeşim ve 2 kuzenimle birlikte bekarlar evinde kalıyorum" dedi.
Olaya ilişkin bildiklerini anlatan mağdur A.K'nin annesi Y.K., "Sanık eşimin amcasının oğlu olur. Aynı mahallede otururuz, evlerimiz birbirine yakındır. 4 erkek bekar yaşadıkları için eşim evlerine gitmemize izin vermiyordu. Biz sanığın evine gitmezdik ancak sanık sık sık bize gelirdi. A.K. isimli oğlum olaydan 3 gün sonra bana olayı anlattı. Sanık, kızım ile oğlumu evine götürerek kendilerine dondurma vereceğini söylemiş. Sanık evinde kızıma cinsel istismarda bulunmuş, ağzına havlu koymuş. Sanık daha sonra çocuklarıma 'Kimseye bir şey söylemeyin' diye tembih ederek para vermiş. Kanser hastası olduğum için olay günü uyuyordum, çocuklarım ise eltimdeydi. Sanık çocuklarımı eltimden alarak evine götürmüş. Çocuklarımın bugüne kadar hiç yalan söylemedi. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
Olaya ilişkin tercüman ve uzman eşliğinde dinlenen mağdur kız çocuğu A.K., "Olay olduğunda 5 yaşındaydım. Şimdi 6 yaşına girdim. Sanık A.K. sürekli bize geliyordu. Ben nereye gitsem peşimden geliyordu. Olay günü A.K. beni evime götürdü, üstümü çıkardı yaşananları kimseye anlatmayalım diye de bana ve erkek kardeşime para verdi. Bana bozuk para, erkek kardeşime ise kağıt 5 TL verdi. Sadece bir kez değil, defalarca üstümü çıkarttı" dedi.
"Şikayetçi misin?" sorusuna ise çocuk, "Ona tokat atın" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası - Son Dakika
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