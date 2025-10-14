Kocaeli'de Aile İçinde Silahlı Kavga: Baba İntihar Etti, Kızı Yaralandı - Son Dakika
Kocaeli'de Aile İçinde Silahlı Kavga: Baba İntihar Etti, Kızı Yaralandı

14.10.2025 00:47
Çayırova'da tartışma sırasında yanlışlıkla kızını vuran baba, ardından intihar etti. Kızı ağır yaralı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde aile içinde çıkan tartışma korkunç bir şekilde sonuçlandı. Tartışma sırasında yanlışlıkla kızını vuran baba, aynı silahla intihar etti.

Kocaeli'de korkunç bir olay yaşandı. Çayırova ilçesinde saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 323. Sokak üzerindeki 2 katlı bir evde iddiaya göre, Muzaffer Yıldız (60) henüz bilinmeyen nedenle evinde ailesiyle tartışmaya başladı.

KIZINI VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Yıldız, iddiaya göre yanlışlıkla kızı Meltem Yıldız'a ateş etti. Merminin karnına isabet ettiği Meltem Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken, baba Muzaffer Yıldız aynı silahı başına dayayarak ateş etti.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI AĞIR YARALI

Silah seslerini duyan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze'deki özel bir hastaneye; karnından yaralanan kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muzaffer Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Meltem Yıldız'ın ise ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Çayırova, kocaeli, Kavga, Baba, Son Dakika

