Kocaeli'de Cinayet Davası: Baba ve Oğul Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kocaeli'de Cinayet Davası: Baba ve Oğul Yargılanıyor

Kocaeli\'de Cinayet Davası: Baba ve Oğul Yargılanıyor
19.06.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Y., eski eşi Sözen Tutci'yi öldürmekten yargılanırken, oğlu Vedat onun üzerine yıkmaya çalışıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi Sözen Tutci'yi öldürdüğü, öz olmadığını düşündüğü oğlunu yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, cinayeti oğlunun işlediğini ve kendisinin üzerine attığını iddia etti.

Olay, 27 Temmuz 2024 tarihinde Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Eski eşi Sözen Tutci'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (49), tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Y. müdahale etmeye çalışan oğlu Vedat Y.'yi (33) de bacağından vurdu. Vedat Y. de babasına silahla ateş ederek yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen Tutci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Y., tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan Mustafa Y., Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba ve oğlu hakkında dava açıldı

Mustafa Y. hakkında, "Tasarlayarak kadına karşı ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme", Tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma ve taşıma suretiyle 6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından; oğlu Vedat Y. hakkında ise babasına yönelik eylemi için "Üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

"Eşim 1 aylık hamileyken benimle evlendi, Vedat benim oğlum değil"

Olaya ilgili açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Y., tutuksuz sanık Vedat Y., müştekiler, tanık ve taraf avukatları katıldı. Sözen Tutci'yi öldürme suçunu kabul etmeyen Mustafa Y., "Vedat benim öz oğlum değil. Evlendiğimde 15 yaşındaydım. Eşim benden 8 yaş büyüktü ve 1 aylık hamileyken yanıma geldi. Vedat üniversiteden mezun olunca evde sorunlar çıkarmaya başladı. Ancak benim sorun çıkardığımı söyleyerek evden ayrılmamı istedi. Kabul ettim ve Mersin'e gittim, orada evlendim. Uzun süre sonra oğlum Eyüp'ü aradım. Vedat telefonu oğlumun elinden alarak bana sinkaflı küfürler etti. En son annesini tuzağa düşürmüş. Annesini başka biriyle yatak odasında kameraya çekmiş. Bu olaylar nedeniyle hatta birinci kattan atladım, intihar etmeye kalkıştım, ayaklarım kırıldı" dedi.

"Vedat işlediği cinayeti benim üstüme yıkmaya çalışıyor"

Olay günü hesap sormak için Mersin'den Kocaeli'ye geldiğini söyleyen Mustafa Y., "İnternette eski karımın müstehcen videolarını izledim. 648 müstehcen videosu var. Geçen sene trafik kazasında ölen oğlum Sinan bana silah hediye etmişti. O silahı da kenedimi korumak amacıyla yanıma aldım ve Kocaeli'ye geldim. Silah almamın sebebi daha önce Vedat'ın beni ölümle tehdit etmesinden dolayıdır. Kimseyi öldürmek amacında değildim. Eve gelince Vedat beni darp etti. Kendimi onun elinden kurtarmak amacıyla Vedat'a sadece 5 kez ateş ettim. Eşim silahı alarak balkondan attı. Ne yaptığını sorduğumda, silahı balkondan attığını söyledi. Daha sonra yanında bulunan silahla beni ve annesini vurdu. Kesinlikle Sözen'i ben vurmadım. Vedat'ın kullandığı silah bana ait değildir. Silaha bakılsaydı parmak izim bulunmaz. Boş kovanlardan neden parmak izi alınmadı. Alınsaydı Vedat'ın parmak izi olduğu görünürdü. Vedat işlediği cinayeti benim üstüme yıkmaya çalışıyor. Ben içeri girdiğimde Vedat boğazıma dayandı, kendimi korumak için ateş ettim. Beni tahliye etmeniz lazım" diye konuştu.

"Annemi ben vurmadım"

"Üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuksuz yargılanan Vedat Y., "Olay günü annemle beraber oturup çay içiyorduk. Kapı çaldı, kapının deliğinden bakınca kimseyi göremedim. Kapıyı açınca Mustafa Y'yi elinde silahla gördüm. 4-5 el ateş etti. Ben de içeri girip kapıyı kilitledim. Ateş etmeye devam ettiğini duyunca çıktım, beni ve annemi diz üstü çöktürdü. Annemi göğsünden yaraladı. Ben de üstüne atladım, annemse balkona kaçtı. O da annemin peşinden koştu. Ondan düşen silahı alarak rastgele ateş açtım. Annemi ben vurmadım. Annem görüş açımda değildi. Kendisi uyuşturucu bağımlısı olduğu için evham yapıyor ve onun oğlu olmadığımı söylüyor. Mustafa Y'yi öldürme kastım yoktu. Annemi ve kendi canımı korumak istedim. Birçok kez bize tehdit etti. Biz bir türlü ondan kurtulamadık" şeklinde konuştu.

"Otelde 3 gün kalmış, evin yanında çimenlerde saklanmış"

Olayı görmediğini söyleyen müşteki Eyüp Y., "İnsanlıktan nasibini almamış olan şahıs deliye yatıyor. Keşke hiçbirimiz onun çocuğu olmasaydık ancak maalesef ki öyleyiz. Küçüklükten beri bunu planladığını söylüyordu. Annem namusu, şerefiyle yaşamış bir insan. Babamın annem hakkında söyledikleri yalan. Tek hatamız onu öldürmememizdir. Onun sonucunda annem öldü. Otelde 3 gün kalmış, evin yanında çimenlerde saklanmış. Cinayeti planlayarak yapmış" ifadelerini kullandı.

"Uzaklaştırma kararı aldırmıştık"

Babasının tüm iddialarını yalanlayan müşteki Hasan Y., "Babam, annemi defalarca arayarak tehdit etti. Anneme iftiralarda bulundu. Babam bize çok fazla şiddet eyleminde bulunmuştur. Söyledikleri yalandır. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı da aldırıştık" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen maktulün abisi Feyzettin Tutci, "Mustafa ile 12 yıldır konuşmuyorum. Sanık Mustafa'ya silah verdiğim ve kız kardeşimi öldürmesine dair bir şey söylediğim iddiası yalandır" şeklinde konuştu.

Sanığın abisi Mahmut Y. ise tanıklık etmek istemedi.

Mahkeme heyeti, Mustafa Y'nin tutukluluk halinin devamına, Vedat Y'nin yurt yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, 3-sayfa, Cinayet, kocaeli, Gölcük, Yargı, Hakim, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Cinayet Davası: Baba ve Oğul Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam Tugayları’ndan Gazze’de İsrail’e ağır darbe Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Güneş’in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
ABD Senatosu’nda İran alarmı Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak ABD Senatosu'nda İran alarmı! Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak
Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti
Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

07:03
Savaşta 8. gün İran İsrail’in güneyini füzelerle vurdu, siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İran İsrail'in güneyini füzelerle vurdu, siber güvenlik merkezi imha edildi
22:44
İran’dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın
İran'dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
10:05
Liverpool’un genç yeteneği tatil için Bodrum’u seçti Ödediği hesap çok konuşuldu
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu
10:04
İran’ın vurduğu Tel Aviv’de büyük yıkım
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
09:50
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şahane gol
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
09:46
Genç kızların otel odasında korku dolu anları Telefona sarılıp babalarını aradılar
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar
09:44
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:58
Acun Ilıcalı’dan Müge Anlı’ya canlı yayında övgü
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü
08:54
Görüşmeler başladı Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 07:19:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Cinayet Davası: Baba ve Oğul Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.