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Kocaeli'de ilginç kaza: Araç bariyerde askıda kaldı, sürücü olay yerini bırakıp gitti - Son Dakika
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Kocaeli'de ilginç kaza: Araç bariyerde askıda kaldı, sürücü olay yerini bırakıp gitti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir SUV tipi araç, bariyere çarparak askıda kaldı. Sürücü ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve inceleme başlattı.

16.01.2024 - 08:50,  Güncelleme: 08:50
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Kocaeli'de ilginç kaza: Araç bariyerde askıda kaldı, sürücü olay yerini bırakıp gitti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde SUV tipi araç bariyerin üzerinde askıda kaldı. Sürücü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak gitti.

Kaza, sabaha karşı Osman Yılmaz Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BKS 824 plakalı Nissan marka SUV tipi araç yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerin üzerine çıkan araç askıda kaldı. Sürücü aracı çıkartamayınca olay yerinden gitti. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli\'de ilginç kaza: Araç bariyerde askıda kaldı, sürücü olay yerini bırakıp gitti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de ilginç kaza: Araç bariyerde askıda kaldı, sürücü olay yerini bırakıp gitti - Son Dakika


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