Kocaeli\'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralı

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde otomobilin tuğla yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Kaza, D-100 kara yolu İstanbul istikameti İbrikdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.U. idaresindeki 34 HTF 670 plakalı Volkswagen marka otomobil, G.Ö.'nün kullandığı 77 BE 542 plakalı tuğla yüklü tıra arkadan çarptı. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ise olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.U., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, tırın altından iş makinesi yardımıyla halat kullanılarak çıkarıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametindeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Ayrıca, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ