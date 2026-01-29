İzmit\'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Tüpraş rafinerisinde patlama meydana geldi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın benzin tankında yaşandığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından meydana gelen yangında bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.
