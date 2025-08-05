Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
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Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı

Kocası tarafından katledilen Sinem\'den geriye bu görüntüler kaldı
05.08.2025 13:57
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Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Ali Emre Somun tarafından tabancayla katledilen Sinem Somun'un düğün gününe ait görüntüler ortaya çıktı. Sinem'den geriye kalan görüntülerde çiftin aileler ve davetliler ile eğlendiği görüntüler yer aldı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde 31 Temmuz saat 22.30 sıralarında, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve ilçede dolmuş şoförlüğü yapan Ali Eren Somun (30), boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) arka balkondan girdiği evde silahla katletti. Kaçarken aynı silahla mahalle bekçisini de yaralayan Ali Eren Somun, Sinop'ta ormanlık arazide kurduğu kamp çadırında yakalandı.

Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı

Tanınmamak için saçlarını, sakalını ve kaşlarını kazıtan Ali Eren Somun, sevk edildiği hakimlikçe "Kasten öldürme" ve "Nitelikli kasten yaralama" suçlarından tutuklandı. Staj yaptığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'un Eynesil ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Sinem'den geriye düğün görüntüleri kaldı.

Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sinem Somun'un cinayetten 2 saat önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Somun, sahilde bir restoranda bir araya geldiği arkadaşlarıyla yemek yerken gülümsediği anlara dair çekilen son fotoğrafını anneannesi Gülnaz Topaloğlu'na gönderip, "Boşanma dilekçem Ali'ye ulaştı. Ölümüm onun elinden olacaksa ne yapayım?" notunu düştü.

Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı

Ölümü, ailesi ve yakın arkadaşlarının yanı sıra kenti yasa boğan Sinem'den geriye, düğün görüntüleriyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kaldı. Ulaşılan görüntülerde; çifte, aileler ve davetlilerin horon ve dansla eşlik ettiği anlar yer aldı.

Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı

TORUNUYLA SON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Torunu Sinem Somun ile yaptığı son telefon görüşmesini anlatan Gülnaz Topaloğlu, "Ben torunumun öldürüldüğü gün 21.00 sıralarında onu aradım. O gece olaydan önce arkadaşıyla yemek yerken bana fotoğraf attı. Telefonda konuştuk. Bana, 'Ali Eren eve girer, arkamdan gelir diye korktum. Yemek yemek için lokantaya geldim. Boşanma dilekçem eline geçti. Ölümüm onun elindense ne yapayım? Adacık Mahallesi'nden gelirse ölüm gelir. Bu gece rahat bir uyku uyu, bende gidip rahat bir uyku çekeceğim' dedi. Ben de 'Dilekçen onun eline geçtiyse o seni bu gece öldürür, ben seni Ali Eren öldürsün diye mi büyüttüm? Kendine dikkat et, arkadaşlarınla eve git' dedim. İçime bir sıkıntı bastı. Kalp krizi geçiriyorum sandım. Arkadaşı beni aradı Sinem'e ulaşamadığını söyledi. Ben de aradım, ulaşamadım. İçimin darlığının sebebiymiş meğer kızımızı öldürmüş. Benim içime o acı vurmuş. O gece olaydan saatler önce arkadaşıyla yemek yerken bana fotoğraf atmışlar. Çocuğumun son fotoğrafı da bu oldu. Onu vuranın en ağır cezayı almasını istiyorum. Ben torunumu çok seviyorum. Onsuz bir gün bile yaşayamam diye her gün ağlıyorum. Ali Eren, ağır bir ceza alırsa, içim ancak rahatlar. Kanının yerde kalmasını istemiyorum" dedi.

Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı

"KIZIMI ÖLDÜRDÜ, TABUTLA KAPIYA GETİRTTİ"

Sinem Somun'un annesi Derya Topaloğlu, "Kızım 1,5 senedir tehdit ediliyordu. Bir akşamüstü yanıma gelip, 'Ben çalışıp, senin kızına bakmak zorunda değilim, çok şımarık yetirmişsin' dedi. Sinem her şeyi duydu, odada ağladı. Kızım gemiye gitti, orada da kızımı tehdit etmiş, kızım da sosyal medyada soyadını Topaloğlu diye değiştirmiş. Kızım Mersin- Kıbrıs arası gemide çalışıyordu. Ali Eren kalktı, Mersin'e yanına kadar gitti. Kızım nereye giderse o da peşine gitti. Yakasına yapışmış, alnına silahı dayamış. Kızıma can korkusu vurmuş. Kızım, Ali'yi sakinleştirmeye çalışmış. 'Ben iyilikten boşanmak istiyorum. İş kötüye gitmesin diye uğraşıyorum. Köye gelsem anneannemle dedemi rahatsız edecek. Onlara bir şey söyleme' dedi. Kızımı öldürdü, tabutla kapıya getirtti. Kendi gitti çadır kurdu. Benim Sinem'im bir daha geri gelmez. Benim kızım karıncayı ezmezdi" diye konuştu.

Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
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