Komşu Kavgası: Baba ve Oğul Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan komşu kavgasında polis ekiplerine zorluk çıkararak mukavemette bulundukları ileri sürülen baba ve oğlu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan Selçuk Mahallesi Demirkazık Sokak'ta meydana gelen komşu kavgası ihbarı üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, tarafların birbirinden şikayetçi olmaları üzerine şahısları ifade için emniyete götürmek istedi. Bu sırada taraflardan H.Ü. ve oğlu İ.Ü., polisin müdahalesine direnerek ekiplerin görevini yapmasını engellemeye çalıştı. Baba ve oğulun fiziki müdahale girişiminde bulunması üzerine polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA