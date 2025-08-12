Komşusunun Anahtarını Kopyalayıp Altın Çaldı - Son Dakika
Komşusunun Anahtarını Kopyalayıp Altın Çaldı

12.08.2025 12:01  Güncelleme: 12:07
Samsun'da 26 yaşındaki kadın, komşusunun anahtarını kopyalayarak 1.7 milyon liralık ziynet eşyası çaldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde, Enes B. (33) ve eşi Özge B. (33), ikametlerinde sakladıkları bilezik, gram altın, çeyrek altın ve pırlanta yüzüklerden oluşan toplam değeri 1 milyon 700 bin TL olan ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek 5 Ağustos tarihinde polise şikayette bulundu.

ÇİFTİN TATİLE GİTMESİNİ FIRSAT BİLDİ

Çift, en son 20 Temmuz'da altınları kontrol ettiklerini ve 28 Temmuz'a kadar da 8 gün evde olmadıklarını söyleyerek hırsızın eve bu tarihlerde girmiş olabileceğini beyan ettiler.

ANAHTARI KOPYALAMIŞ

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayının müştekilerle aynı apartmanda oturan ve yakın komşuluk ilişkileri bulunan N.G.(26) isimli kadın tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. N.G.'nin komşusunun ev anahtarını anahtarcıda kopyalattığı, bu yöntemle ikamete girdiği ve altınları çaldığı tespit edildi.

ALTINLARIN BİR KISMI EVİNDE ÇIKTI, BÜYÜK BÖLÜMÜ İLE ARABA ALMIŞ

Şüpheli N.G'nin ikametinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının küçük bir kısmı ele geçirilirken, geri kalan altınların bozdurularak 1 milyon 300 bin TL değerinde sıfır araç satın alındığı ortaya çıktı. Suçunu kabul edip pişman olduğunu söyleyen N.G., Recep Tokur Polis Merkezindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

