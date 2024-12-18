Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Kontrolden çıkan bir uçak, Honolulu havalimanı yakınlarında bir binaya çarparak iki kişinin ölümüne neden oldu. Kamaka Cessna 208 Caravan tipi uçak, eğitim uçuşu sırasında kontrolden çıktı ve bir binaya çarptı. Kazada ölenlerden biri, pilot eğitimi alan 22 yaşındaki Hiram DeFries idi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve uçağın çarptığı bina yıkılmak üzere olduğu için boştu.

18.12.2024 13:43  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan bir uçağın binaya çarpıp iki kişinin ölümüne neden olduğu korkunç anlar kameralara yansıdı.

Küçük uçak, Salı günü Honolulu havalimanı yakınlarında düzensiz bir şekilde ilerlerken bir anda alev topuna dönüştü.

Kamaka Cessna 208 Caravan tipi uçak, kaza anında eğitim uçuşundaydı.

Karayolundan çekilen görüntülerde, uçağın kontrolsüz bir şekilde alçaldığı görülüyor.

Ardından yere doğru düşen uçağın ardından uzaktan yoğun siyah duman bulutları yükseldi.

Görgü tanıkları, uçağın terk edilmiş binaya çarptığı sırada büyük bir patlama sesi duyduklarını anlattı.

Yerel medyaya konuşan bir çalışan, "İşimin başındayken aniden büyük bir patlama sesi duydum. Dışarı baktığımda yoğun duman bulutları gördüm ve iş arkadaşlarım binamızın yanına bir uçağın düştüğünü söyledi" dedi.

Yerel basına göre hayatını kaybedenlerden biri, pilot eğitimi alan özel okul mezunu 22 yaşındaki Hiram DeFries'ti. 2020'de Punahou özel kolejinden mezun olan DeFries, pilot lisansı almak için çalışıyordu.

Hava trafik kontrol kayıtlarına göre pilotun son konuşması şöyle oldu:

"Kamaka Uçuş 689, sağa dönüyorsunuz, doğru mu?" diye soran kuleye pilot "Uçak kontrolden çıktı" yanıtını verdi.

Bunun üzerine kule, "Tamam Kamaka 689, inebilirseniz veya düz uçuşa geçebilirseniz iyi olur" dedi.

Hawaii Ulaştırma Departmanı direktörü Ed Sniffen, olayı "yıkıcı" olarak nitelendirdi ancak pilotun hızlı hareketi sayesinde daha büyük bir felaketin önlendiğini belirtti. Sniffen, yakında bir uçak yakıt istasyonu olduğunu da sözlerine ekledi.

Honolulu Belediye Başkanı Rick Blangiardi kazayı "yürek burkan" bir olay olarak tanımladı.

Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili soruşturma başlattı. Uçağın çarptığı bina yıkılmak üzere olduğu için boştu. Kaza yerindeki yollar, araştırmacıların enkaz incelemesi sırasında geçici olarak kapatıldı.

Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 hayatını kaybetti

Birleşik Krallık, Havacılık, Güvenlik, 3-sayfa, Cessna, Dünya, Pilot, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert Pktkn:
    2’ye Allah rahmet eylesin. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:05 Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:49:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.