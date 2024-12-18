Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 hayatını kaybetti

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Kontrolden çıkan bir uçağın binaya çarpıp iki kişinin ölümüne neden olduğu korkunç anlar kameralara yansıdı.

Küçük uçak, Salı günü Honolulu havalimanı yakınlarında düzensiz bir şekilde ilerlerken bir anda alev topuna dönüştü.

Kamaka Cessna 208 Caravan tipi uçak, kaza anında eğitim uçuşundaydı.

Karayolundan çekilen görüntülerde, uçağın kontrolsüz bir şekilde alçaldığı görülüyor.

Ardından yere doğru düşen uçağın ardından uzaktan yoğun siyah duman bulutları yükseldi.

Görgü tanıkları, uçağın terk edilmiş binaya çarptığı sırada büyük bir patlama sesi duyduklarını anlattı.

Yerel medyaya konuşan bir çalışan, "İşimin başındayken aniden büyük bir patlama sesi duydum. Dışarı baktığımda yoğun duman bulutları gördüm ve iş arkadaşlarım binamızın yanına bir uçağın düştüğünü söyledi" dedi.

Yerel basına göre hayatını kaybedenlerden biri, pilot eğitimi alan özel okul mezunu 22 yaşındaki Hiram DeFries'ti. 2020'de Punahou özel kolejinden mezun olan DeFries, pilot lisansı almak için çalışıyordu.

Hava trafik kontrol kayıtlarına göre pilotun son konuşması şöyle oldu:

"Kamaka Uçuş 689, sağa dönüyorsunuz, doğru mu?" diye soran kuleye pilot "Uçak kontrolden çıktı" yanıtını verdi.

Bunun üzerine kule, "Tamam Kamaka 689, inebilirseniz veya düz uçuşa geçebilirseniz iyi olur" dedi.

Hawaii Ulaştırma Departmanı direktörü Ed Sniffen, olayı "yıkıcı" olarak nitelendirdi ancak pilotun hızlı hareketi sayesinde daha büyük bir felaketin önlendiğini belirtti. Sniffen, yakında bir uçak yakıt istasyonu olduğunu da sözlerine ekledi.

Honolulu Belediye Başkanı Rick Blangiardi kazayı "yürek burkan" bir olay olarak tanımladı.

Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili soruşturma başlattı. Uçağın çarptığı bina yıkılmak üzere olduğu için boştu. Kaza yerindeki yollar, araştırmacıların enkaz incelemesi sırasında geçici olarak kapatıldı.