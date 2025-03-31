Konuşmak için parka çağırdı, canından oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde vahşet yaşandı. İddiaya göre; Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) ile ağabeyi, Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'nda yer alan bir parka H.Ş. isimli şahsı arayarak çağırdı. Olay yerine gelen H.Ş. ile Osmanoğlu ve ağabeyi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

H.Ş., yanında taşıdığı tabancayla Osmanoğlu'na 3 el ateş etti. Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hasan Hüseyin Osmanoğlu ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Osmanoğlu ambulansla Başiskele ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Hüseyin Osmanoğlu doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞAHIS ARANIYOR

İlçede fırıncılık yaptığı öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Osmanoğlu'nun cenazesi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi. Polis, H.Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.