Konya-Antalya Kara Yolunda Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu

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Bayram tatilinin başlaması ile birlikte Konya'nın Beyşehir ilçesinde Yeni Konya Antalya Kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'de eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler için başlayan yaz tatili ile birlikte Kurban Bayramı'nın da gelmesiyle Anadolu ve diğer bölgelerden Akdeniz bölgesine seyahat yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen aileler, araçlarıyla Antalya ve Akdeniz'deki sahil bölgelerine akın etmeye başladı. Beyşehir, Derebucak, Manavgat ve Serik ilçeleri güzergahından yeni açılan Konya-Antalya Kara yolunu kullanmak isteyen sürücüler özellikle Beyşehir ilçesi giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Antalya yönüne seyir halindeki sürücülerin Beyşehir'de çevre yolu yerine şehir içi güzergahını kullanmak istemesi üzerine şehir trafiğinde ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Eşrefoğlu Köprüsü, Antalya ve Köprübaşı caddeleri üzerinde artan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken araçların ilerlemekte güçlük çekmesi üzerine trafik ekipleri devreye girdi. Köprü önündeki kavşakta görev alan şehir içi trafik ekipleri trafik akışını normalleştirebilmek için gün boyu mesai yaptı. - KONYA