Konya-Antalya Yolunda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Konya-Antalya Yolunda Bayram Yoğunluğu

Konya-Antalya Yolunda Bayram Yoğunluğu

Yeni Konya-Antalya karayolunda bayram tatili nedeniyle ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor.

29.03.2025 20:27
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Yeni Konya- Antalya karayolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçeleri güzergahından Antalya'ya ulaşımı sağlayan ve yakın geçmişte hizmete açılan Yeni Konya Antalya Kars yolunda bugün sabah saatlerinden itibaren bayram yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilen vatandaşlar, aile fertleriyle birlikte bayramı tatil yörelerinde geçirmek üzere Akdeniz Bölgesine akın etmeye başladı. İç Anadolu Bölgesi illerinden Antalya yönüne seyir halinde olan araçlar, Beyşehir ilçesi kesiminde yoğunluğun daha da artmasına yol açtı.

Trafik yoğunluğunun en çok gözlendiği yer Beyşehir girişi olurken, Ali Akkanat, Antalya ve Köprübaşı caddelerinde sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Araç yoğunluğu dolayısıyla Eşrefoğlu Köprüsünde de trafik yavaş seyretti. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise güzergahta önlem alırken, bayram trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla farklı noktalarda uygulamalarını da artırdı. - KONYA

Kaynak: İHA

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