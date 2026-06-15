Konya'da Aileler Arasında Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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Konya'da Aileler Arasında Bıçaklı Kavga

Konya\'da Aileler Arasında Bıçaklı Kavga
15.06.2026 13:04
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Konya'da çocuklar arasındaki tartışma ailelerin de dahil olduğu kavgaya dönüştü, 5 yaralı.

Konya'da çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de dahil olmasıyla çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Haslet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çocukların arasında çıkan tartışmaya aile bireyleri de dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kavgaya karışan iki aileden F.K. bıçakla İ.Ş. ile E.Ş.'yi yaralarken, N.Ş., Ş.K. ve H.K. de sopa ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İ.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri F.K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Karatay, Çocuk, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Aileler Arasında Bıçaklı Kavga - Son Dakika

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