Konya\'da Böcek İlacı Nedeniyle Hayatını Kaybeden Çocuğun Son Yolculuğu

Konya'da üst katta oturan anneannesinin evinde alt kattaki kiracı tarafından dökülen böcek ilacı nedeniyle hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel, son yolculuğuna uğurlandı. Küçük çocuğun babası Selahattin Temel, bu ilaçların denetim altına alınması gerektiğini belirterek, "Bizim canımız yandı başkalarının canı inşallah yanmasın" dedi.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesinde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kerpiç evin birinci katında kiracı olarak oturan A.E.A., evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz pazartesi günü daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı. Böcek ilacının kokusundan ikinci katta oturan ev sahibi N.D., kızı ve torunları etkilendi. Perşembe sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40) ve çocukları F.T. (18), Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı. Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ahmet Enes Temel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Küçük Ahmet Enes'e acı veda
Olayın ardından Avusturya'da çalışan ve acı haberi alan Ahmet Enes'in babası Selahattin Temel, Türkiye'ye geldi. Olayda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel için Hacıfettah Mezarlığında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ahmet Enes'in cenazesi namazın ardından dualarla defnedildi.
"Bizim canımız yandı başkalarının canı inşallah yanmasın"
Ahmet Enes'in babası Selahattin Temel, olayın acısını yaşadıklarını belirterek, "Ne olduğunu bilmiyoruz ama fare zehrinden çocuklarımızın hepsi zehirlendi. Çoğu kurtuldu ama oğlumuz Ahmet Enes vefat etti. Bu ilaçlar denetim altına alınsın. Bunlar her yerde satılmasın. Herkes bunu kullanmasın. Bizim canımız yandı başkalarının canı inşallah yanmasın. Bunun için bütün yetkililere sesleniyorum, gerekli denetimler yapılsın. Başka canlara zeval gelmesin. Bizim dileğimiz bu, başka bir isteğimiz yok" diye konuştu.
Daireyi ilaçlayan kiracı tutuklandı, zehirlenen aile fertleri hastaneden taburcu oldu
Olayın ardından Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmayla Çumra ilçesinde yakınlarının evinde gözaltına alınan, böcek ilacını daireye döken kiracı A.E.A. ise çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, böcek ilacından etkilenen anne A.T., çocukları F.T. ve Y.T. ile yeğenleri S.G.B. ve M.B. ise hastanedeki tedavilerinin adından taburcu edildi. - KONYA
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