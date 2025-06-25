Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı - Son Dakika
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Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

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Konya\'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
25.06.2025 20:12
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Konya\'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
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Konya'da 3. Ana Jet Üssü'ne bağlı bir insansız hava aracı tatbikat esnasında arızalandı. İHA, bir tarlaya acil iniş gerçekleştirdi. İnsansız hava aracının Anka-3 olduğu belirtildi.

Konya'da 3. Ana Jet Üssü'ne bağlı bir insansız hava aracı bir tarlaya acil iniş yaptı.

İHA, TARLAYA ACİL İNİŞ YAPTI

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği Anka-3 İnsansız Hava Aracı (İHA) havada arızalandı. İHA, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir tarlaya acil iniş yaptı.

Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen İHA'nın Konya 3. Ana Jet Üssü'ne ait olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Valiliği'nin ANKA-3 tipi İHA'nın acil iniş yapmasıyla yaptığı açıklamada, "25.06.2025 tarihinde, Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı esnasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), Selçuklu ilçemiz sınırlarında boş bir araziye kontrollü acil iniş yapmıştır. Tüm ilgili birimlerimizce gerekli önlemler alınmış olup, teknik inceleme devam etmektedir." denildi.

Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

KONYA'DA TATBİKAT YAPILIYOR

Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, 12 ülkenin katılımıyla Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bugün itibarıyla başlamıştı.

İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mahmut özdemir:
    durmak yok yola devam. arızaları tespit edip uçmaya gökyüzüne hakim olmaya dosta güven düşmana korku salmaya devamm 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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