Konya'da trafik kazası: 4 ölü, 2 çocuk yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ise yaralandı.

Kaza, saat 03.20 sıralarında Karapınar - Konya Kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. olduğu 30 yaşındakipolis memuru Yusuf Yılmaz idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hüseyin Kart'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATA GÖZ YUMDULAR

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Yılmaz ile aynı araçta bulunan 27 yaşındaki Zeynep Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Diğer araç sürücüsü 30 yaşındaki Hüseyin Kart ile aynı araçta bulunan 31 yaşındaki Şeyma Kart ise kaldırıldıkları Karapınar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

CAN VEREN 2 ÇİFTTEN GERİYE 1'ER ÇOCUK KALDI

Kazada yaralanan 6 aylık M.H.Y. ile 2 yaşındaki N.K. isimli çocuklar ise aynı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi. Yaşama tutunan 2 çocuktan her birinin ise hayatlarını kaybeden çiftlerin olması yürek dağladı.