Konya'da Trajik Kaza: Baba 'Bu Cinayet' Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Trajik Kaza: Baba 'Bu Cinayet' Dedi

Konya\'da Trajik Kaza: Baba \'Bu Cinayet\' Dedi

Konya'da 13 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti, baba gözyaşlarıyla isyan etti.

19.04.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuğun babası gözyaşları içinde, "Bu bir kaza değil, cinayet. Ciğerim yandı" diyerek yürekleri dağladı.

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi istikametinden Başak Caddesi istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki M.K. idaresindeki 42 AYZ 760 plakalı Audi marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin ile 13 yaşındaki F.Ö.'ye çarptı. Kazada çocuklardan Kemal Taha Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan F.Ö. ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. F.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, çocuklardan birinin hayatını kaybettiği, birinin ağır yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

"Ciğerimi yaktılar benim, dalımı, kolumu kırdılar"

Kazada hayatını kaybeden Kemal Taha Keskin'in babası Adem Keskin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Keskin, 3 çocuğundan birini kazada kaybettiğini ve tarifsiz bir acı yaşadığını anlatarak, "Bunun bir tarifi yok. Rabbim 'isyan etmezsen mükafatım var' dermiş bizlere. Biz isyan etmedik, inşallah etmemişizdir. Canımız çok acıdı, ciğerimiz yandı ama kamuoyunda şöyle bir şey var. Trafik kazasıdır, cezaevinde yatar, 6 ay sonra milletin acısı denince çıkar, ben bunun olmasını istemiyorum. Bu artık trafik kazası değil, bence bu cinayettir. Ciğerimi yaktılar benim, dalımı, kolumu kırdılar. Kemal'imle ben hayaller kurardım, mühendis olacaktı, çok akıllıydı. Okulun en iyi sınıfındaydı, dereceleri vardı. Çok akıllı bir çocuktu. Vatanına, devletine, milletine yetiştiriyordum ben onu aslan gibi. Ama bir tane 17 yaşında bir çocuğu salıp böyle olayların olması yaktı bizi. İnsanlar yatıp da 6 ay sonra cezaevinden salındıkları zaman bunun bir şey olmuyormuş gibi bir can gitmemiş gibi sanki bir yalandan bir şeymiş gibi yapılmasını istemiyorum. Bu bir cinayettir. Benim çocuğuma çarptılar, benim ciğerimi kopardılar. Diğer insanların da ciğeri yanmasın" diye konuştu. - KONYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Adem Keskin, Otomobil, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, trafik, Çocuk, konya, Baba, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Trajik Kaza: Baba 'Bu Cinayet' Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

08:11 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Son seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
01:19 Küçükçekmece’de Otel Odasında Ölüm Küçükçekmece'de Otel Odasında Ölüm
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:40:08. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Trajik Kaza: Baba 'Bu Cinayet' Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement