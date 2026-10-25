Konya Karatay'da etli ekmek fırınının bacasındaki yangın panik yarattı - Son Dakika
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Konya Karatay'da etli ekmek fırınının bacasındaki yangın panik yarattı

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Konya Karatay\'da etli ekmek fırınının bacasındaki yangın panik yarattı
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Konya Karatay\'da etli ekmek fırınının bacasındaki yangın panik yarattı
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerindeki etli ekmek fırınının bacasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanı gören vatandaşların 112'ye haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü, tahkikat başlatıldı.

Konya'da bir iş yerinin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Karakayış Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir etli ekmek fırının bacasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeKaratayGüncelEkmekKonyaSon Dakika

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