Konya Karatay\'da etli ekmek fırınının bacasındaki yangın panik yarattı

Konya Karatay'da etli ekmek fırınının bacasındaki yangın panik yarattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerindeki etli ekmek fırınının bacasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanı gören vatandaşların 112'ye haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü, tahkikat başlatıldı.
Konya'da bir iş yerinin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Karakayış Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir etli ekmek fırının bacasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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