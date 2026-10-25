Konya Karatay\'da etli ekmek fırınının bacasındaki yangın panik yarattı

Konya'da bir iş yerinin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Karakayış Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir etli ekmek fırının bacasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.