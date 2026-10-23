Konya Kulu Canımana'da işçi minibüsü devrildi, 6 yaralı hastanede tedaviye alındı - Son Dakika
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Konya Kulu Canımana'da işçi minibüsü devrildi, 6 yaralı hastanede tedaviye alındı

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Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesi'nde kilitli taş işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Canımana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil T. (33) idaresindeki 42 ARU 050 plakalı kilitli taş işçilerini taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Halil T. ile minibüste bulunan A.I. (21), M.K. (45), Ö.T. (23), A.D. (17) ve S.A. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiTrafik Kazaları3. SayfaGüncelKonyaKuluSon Dakika

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SON DAKİKA: Konya Kulu Canımana'da işçi minibüsü devrildi, 6 yaralı hastanede tedaviye alındı - Son Dakika
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