Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı ve adli işlemleri devam ediyor.

03.06.2024 11:29
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Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli Elazığ, Bingöl, Malatya, İstanbul, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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