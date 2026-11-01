Konya Sarayönü\'nde 9 yıl 3 ay cezası olan şahıs, drone destekli operasyonda yakalandı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda hakkında 7 ayrı suç kaydı bulunan ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; hakkında 7 ayrı suç kaydı bulunan ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahsın Sarayönü ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında polis ekiplerini fark ederek ikametinin çatısından kaçmaya çalışan şahıs, drone desteğiyle takip edilirken, saklandığı odunlukta tespit edilerek ekiplerce yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 13,47 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, 10 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Şahsa ayrıca uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından adli işlem yapıldı. Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.