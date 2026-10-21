Kozan'da motokuryelere trafik eğitimi verildi, polis paketi 10 dakikada götürün dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kozan'da motokuryelere trafik eğitimi verildi, polis paketi 10 dakikada götürün dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kozan\'da motokuryelere trafik eğitimi verildi, polis paketi 10 dakikada götürün dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan'da motosiklet kazalarının artması üzerine motokuryelere trafik eğitimi düzenlendi. Eğitimde kask, hız ve takip mesafesi anlatılırken motosikletli trafik polisi kuryelere paketi 10 dakikada götürmelerini söyledi; Kozan'da bu yıl 3 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla motokuryelere yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Motosikletli trafik polisi İhsan Türköz kuryelere, "Paketi 5 dakikada değil, 10 dakikada götürün. Hiçbir kazanç, hiçbir aciliyet sizin canınızdan önemli değil" sözleriyle seslendi.

Kozan ilçesinde son dönemde iki tekerlekli araçların karıştığı kazaların artması üzerine motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik eğitimi gerçekleştirildi. Bir motorize trafik ekibi, bir resmi trafik ekibi ve bir sivil trafik ekibinden oluşan 5 trafik personelinin katıldığı eğitimde; kask kullanımı, hız sınırları, takip mesafesi, şerit ihlalleri ve trafikte görünürlük konuları ele alındı.

"Kaportanız kendiniz"

Motosikletli trafik polisi İhsan Türköz, motosiklet sürücülerinin otomobil sürücüleri gibi kendilerini koruyan bir kaportaya sahip olmadığını hatırlatarak, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kuryelerin paket yetiştirme telaşıyla hız yapmamaları gerektiğini belirten Türköz, "Hiçbir zevk, hiçbir aciliyet bizim canımızdan önemli değil. Paketi 5 dakikada değil, 10 dakikada götürün. Daha çok para kazanmak, daha fazla paket yetiştirmek için canınızı tehlikeye atmayın" dedi.

Kozan'da motosiklet kazalarının ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Türköz, bu yıl 3 motosiklet sürücüsünün trafik kazalarının ardından hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Kask cezası değil, can güvenliği önemli"

Motosikletlerin frenleme ve durma mesafesine ilişkin risklere de değinen Türköz, sürücüleri öndeki araçla takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. Kask kullanımının önemini vurgulayan Türköz, kask takmanın bir ceza meselesi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Kask cezası 2 bin 500 lira. 2 bin 500 lira canımızdan önemli değil. Kaskınızı mutlaka takın" diye konuştu.

Trafikte otomobil sürücülerinin motosikletlilere yönelik korna ve selektörle baskı kurmasının da tehlike oluşturduğunu belirten Türköz, sürücülerin bu tür durumlarda ani manevralardan kaçınmasını, kendi şeritlerinde güvenli şekilde ilerlemesini ve tartışmaya girmemesini istedi.

Kadın kuryeden trafikte anlayış çağrısı

Kozan'da motosikletli kadın tek kadın kurye olarak çalışan Meltem Doğan, trafikte zaman zaman zorluk yaşadığını belirterek, "Trafik polislerimiz çok haklı. Onlar da bizim canımızı düşündükleri için bunları söylüyorlar. Kaza yaptığımda hem bedenim zarar görüyor hem de işime gidemiyorum. Her kazayı gördüğümüzde üzülüyoruz, orada biz de olabilirdik diye düşünüyoruz. Kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Karşı taraftaki insanlardan da biraz anlayış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Arkadan korna ve selektör yapılması tedirgin ediyor"

Yaklaşık 3 yıldır Kozan'da motosikletli kurye olarak çalıştığını belirten Kenan Akıllıoğlu ise eğitimin faydalı olduğunu ifade ederek, "Polis abimiz, zaten bildiğimiz kuralları yeniden hatırlattı. Bizi trafikte dikkate alsalar kendimizi daha iyi hissederiz. Özellikle yağmurlu günlerde arkadan baskı yapan, sürekli selektör atan veya korna çalan sürücüler oluyor. Bu durum insanı ister istemez tedirgin ediyor, yağmurda kaymaya bile sebep olabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelTrafikPolisKozanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Tehdit ilk kez ’önemli’ sayıldı Almanya alarm seviyesine geçti Tehdit ilk kez 'önemli' sayıldı! Almanya alarm seviyesine geçti
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
22 yaşında kredi kartı borcuna battı Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi 22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hayırdır, kiminle savaştasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır, kiminle savaştasınız?
12:41
Eşref Fakıbaba’dan Müsavat Dervişoğlu’nu kızdıracak sözler
Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
12:21
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın Yorum bombardımanına tutuldu
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
11:08
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:08:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kozan'da motokuryelere trafik eğitimi verildi, polis paketi 10 dakikada götürün dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei