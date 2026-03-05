Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler - Son Dakika
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

05.03.2026 18:08  Güncelleme: 18:24
İstanbul'da bir çocuk, kendisinden yaşça büyük çocuklar tarafından tekme tokat dövüldü. Küçük çocuğun ağlayarak "Yapma" diye yalvarması kahrederken, skandal anlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da bir çocuğun, kendisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darbedilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAKİKALARCA DÖVDÜLER

İstanbul'da küçük bir çocuğun, kendisinden yaşça büyük bir grup tarafından darp edildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde, küçük çocuğun saldırı sırasında gözyaşları içinde "Yapma" diyerek yalvarması izleyenlerin içini sızlatırken, çevredekilerin ihbarı ve görüntülerin yayılması üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Nasıl bir toplum olduk ya. Hiç müdahele eden yokmuymuş. Görenlerin içini sızlatmışmış. Vay canına. 26 0 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    laik özgürlükçü olunca böyle oluyor demek ki 2 8 Yanıtla
    Mert Pktkn Mert Pktkn:
    24 senedir laik ve özgürlükçüler mi iktidarda ? 8 2
  • ha07600760 ha07600760:
    Türkiyede ahlak terbiye kalmadı bazı kısıtlamalar gelmeli başta özgürlük 8 1 Yanıtla
  • Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    bu arkadaşlara yardımcı olmak istiyorum isimlerini bilen varmı ?? 3 1 Yanıtla
  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Saygı, sevgi, ahlak, hiçbir şey kalmadı. Gün geçtikçe daha da kötüye gidiyoruz. Toplumu kutuplaştırıp, rant uğruna kavga siyasetinden bahseden, edep ve imanla hiçbir şekilde bağdaşmayan yönetimlerin neritecisidir geldiğimiz durum. 1 0 Yanıtla
