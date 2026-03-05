İstanbul'da bir çocuğun, kendisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darbedilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da küçük bir çocuğun, kendisinden yaşça büyük bir grup tarafından darp edildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Gazeteci Rojda Altıntaş'ın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde, küçük çocuğun saldırı sırasında gözyaşları içinde "Yapma" diyerek yalvarması izleyenlerin içini sızlatırken, çevredekilerin ihbarı ve görüntülerin yayılması üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
