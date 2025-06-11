Küçükçekmece'de Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı esnada saldırıya uğramasına ilişkin yargılama başladı

Mahalli idareler seçim sürecinde 2024 yılında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı olan Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davanın görülmesine başlandı.

Mahalli idareler seçim sürecinde 10 Şubat 2024'te AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği "Mardinliler Buluşması" programı sırasında uzun namlulu silah ile tabanca kullanılarak saldırıya uğramasına ve 1 kişinin olay yerinde ağır yaralanmasına ilişkin yargılama başladı. Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada bazı tutuklu sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu.

Saldırıyla alakası olmadığını söyledi

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Serdest Can, Aziz Yeniay'a yönelik saldırıyla alakasının olmadığını söyleyerek, "Sanık Mazlum Doğan beni arayarak kız arkadaşının yanına bırakmasını istediğini söyledi. Bu nedenle sanık Azat Barış'tan araç istedim ve Mazlum'u almaya gittim. Ben sadece Mazlum'u almak için gitmiştim. Barış bana Serhat ve Ç.S'yi Avcılar'a bırakmamı söyledi. Mazlum ve Barış'ı Şirinevler tarafında bıraktım. Barış ve Mazlum'un ne yaptığını, nereye gittiğini bilmiyorum. Ben geri döndüm ve Azat'ın yanına geçtim. Ömerhan Çeken'le telefonda konuştum. Zaman geçirmek için birlikte Çerkezköy'e gitmeye karar verdik. Azat'ın işi çıktı. Ben Volkan'la yolda kaldık. Bizi Çerkezköy'e kadar götürür müsün, dedim. Bizi araçla Azat'ın bıraktığı yerden aldı. Çerkezköy'de bir gece geçirdik. Sabah operasyonda gözaltına alındık. Kahverengi kabzalı silah bana aitti. Diğer silah Ozan Adem'e aittir." dedi.

"Ben polisleri Barış'ın hasımları sandığım için kaçtım"

Sanık Mazlum Doğan savunmasında, olay günü sanık Barış Önal'ın aracına bindiğini belirterek, "Bu olaydan sonra bir yere gittik. Barış bana silahı doğrulttu 'Sakın gitme, sen gidersen bizi söylersin' dedi. Beni göndermedi. Ben yanından çok kez gitmek istedim. Serhat ve Çağrı da buna şahit. Serdest Can'ı aradım, 'Beni eşimin yanına götür' dedim. Serdest geldiğinde arabaya doğru ilerledim, Barış'lar da araca bindi. Barış o sırada günlük daire ayarlamaya çalışıyordu. 3 gün Şirinevler'de bir evde kaldık. 3 gün sonra dışarı çıktığımızda sivil polisler vardı. Ben polisleri Barış'ın hasımları sandığım için kaçtım. Polis olduklarını bilseydim Barış'ın kaçmasını engellerdim. Serhat'ın ne zaman araca bindiğini hatırlamıyorum. Ben ateş etmedim, baygındım. Olay anında kaç kişi ateş etti bilmiyorum." şeklinde konuştu.

"Kendi aralarında, 'Aziz Yeniay varmış şimdi ne yapacağız?' şeklinde cümleler kurdular"

Suça sürüklenen çocuk Ç.S. savunmasında, savcılıkta Barış Önal'ın tehdidi altında olduğu için doğru ifade vermediğini, ancak mahkemede doğruları söyleyeceğini belirterek, "Olaydan 10-15 dakika önce sanık Barış Önal beni aradı, Polat'ı gördüğünü söyledi. Ben Polat'ın kardeşi Bilal'le hasımım. 'Sen de gel kalabalık gidelim.' dedi. Ben gelmeyeceğimi söyledim. Bana küfürler ederek, 'Senin de hasımın değil mi? Sen de korkuyorsun.' dedi. Ben de 10-15 dakikaya geliyorum, dedim. Ben onların bulunduğu araca bindiğimde, aracı maskeli biri kullanıyordu. Araçta Barış, Mazlum ve Serhat Tunç vardı. Ben kapıyı açtığımda Mazlum değişik değişik hareketler yapıyordu. Barış'ın önünde uzun namlulu silah vardı. Şoförde ve Serhat'ta da silah vardı. Barış bana bir silah verdi. O anın şokuyla bir şey diyemedim. Olayın yaşandığı sokağın kesişiminde durdu. Barış önünden uzun namlulu silahı çıkardı. Sunrooftan çıkıp ateş etmeye başladı. Ben silah sesinden korktuğum için başımı ellerimin arasına aldım. Şoför de ateş etti. Her taraftan silah sesi geliyordu. Ben kalkınca Barış, 'Sıksana lan korkuyor musun?' dedi. Ben de korkuyla bir iki el ateş ettim. Kendi aralarında, 'Aziz Yeniay varmış şimdi ne yapacağız?' şeklinde cümleler kurdular. Orada yapılan parti toplantısının şaşkınlığı içindeydiler." diye konuştu.

Tutuklu sanık Yasin Kaya ise Dilan ve Engin Polat'a ait kliniğe silahlı saldırı yapıldığı tarihte sigortalı olarak çalıştığını, kliniğe ateş etmediğini ve olayla alakası olmadığını savundu.

Duruşma yarına ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 1 maktul, 37 müşteki ve 61 şüpheli yer aldı. İddianamede saldırıyı Eminanç Kardeşler Organize Suç Örgütü'nün düzenlendiği aktarılarak, örgütün tüm faaliyetlerine yer verildi.

İddianamede seçim sürecinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay ve beraberindeki seçim ekibinin, 10 Şubat 2024 günü Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (HELEX DER) geldiği, toplantı esnasında dernek binası içerisinde ve önünde yaklaşık 150 kişilik bir kalabalığın oluştuğu, konuşmasını tamamlayan Yeniay'ın dernek binası dışına yöneldiği belirtildi. Bu esnada bir aracın camlarından ve sunroof bölümünden çıkan şahısların araç içerisinden keleş olarak tabir edilen tam otomatik silah ve 4 adet tabanca ile dernek binası önünü yaylım ateşine tuttukları iddianamede kaydedildi. Uzun namlulu silahtan çıkan kurşunların sokak üzerinde yürümekte olan sivil vatandaş Ebru Güneş Dumu'nun baş ve omuz kısmına isabet ettiği de iddianamede açıklandı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları üzerinde yapılan incelemeler, şüphelilerin ifadeleri, raporlar ve saha araştırmalarında edinilen bilgiler birlikte değerlendirildiğinde 4 ayrı eylemin Küçükçekmece'de faaliyet gösteren Bayrolar Grubu olarak bilinen Eminanç Kardeşler organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddianamede ifade edildi. Yurtdışında bulunan firariler Bayram Eminanç ve Fevzi Eminanç'ın örgütün eş konumundaki liderleri oldukları, örgütü Türkiye'de bulunan temsilcileri "Sefir" kod adlı Ömerhan Çeken aracılığıyla yönettikleri iddianamede açıklandı. Örgütün para karşılığı taşeron olarak düzenlediği silahlı saldırılardan, uyuşturucu madde ticaretinden ve her neviden gayrimeşru işlerden maddi kazanç elde ettiği de iddianamede belirtildi.

Hazırlanan iddianamede suç örgütünün elebaşları firari Bayram ve Feyzi Eminanç ile Ömerhan Çeken'in "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla, 5 kişiye karşı "tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 65'er yıldan 100'er yıla, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar, ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Aziz Yeniay'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıda aracın içinde bulunan sanık Mazlum Doğan'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla, 5 kişiye yönelik "tasarlayarak kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçundan 65 yıldan 100 yıla, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 8 aydan 15 yıla, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıca, suç örgütü üyesi 57 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" gibi farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL