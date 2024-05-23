Kudüs'te öldürülen imam Hasan Saklanan'ın cenazesi Şanlıurfa'da defnedildi - Son Dakika
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Kudüs'te öldürülen imam Hasan Saklanan'ın cenazesi Şanlıurfa'da defnedildi

Kudüs\'te öldürülen imam Hasan Saklanan\'ın cenazesi Şanlıurfa\'da defnedildi

Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan'ın cenazesi, 23 gün sonra memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Cenaze, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına yüzlerce vatandaş katıldı ve İsrail'e tepki gösterdi. Cenaze, cami bahçesindeki mezarlıkta defnedildi.

23.05.2024 17:01
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Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen imam Hasan Saklanan'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.

Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan'ın (34) cenazesi, 23 gün sonra kurulan diplomasi çalışmalarının ardından hava yolu ile memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. GAP Havalimanında ailesi tarafından teslim alınan cenaze, yüzlerce araçlık konvoy ile Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Burada otopsi işlemleri yapılan cenaze yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, merkez Eyyübiye ilçesindeki Eyüp Peygamber Camisine götürüldü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına imamın yakınları ile birlikte yüzlerce vatandaş katıldı. Cenazeye katılan vatandaşlar, slogan atarak İsrail'e tepki gösterdi. Tekbirler de getiren vatandaşlar, Hasan Saklanan ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti. Cami avlusunda dev Türk ve Filistin Bayrakları açan kalabalık, namazın ardından tabutun üzerini de Filistin Bayrağıyla örttü. Namaz ve duaların ardından imamın cenazesi cami bahçesinde yer alan mezarlıkta defnedildi.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yapan 4 çocuk babası 34 yaşındaki Hasan Saklanan, Diyanet İşleri Başkanlı tarafından düzenlenen bir organizasyonla Ürdün'e gitti. Pasaportunu yanına alan Saklanan, kafileden ayrılarak 30 Nisanda Filistin'e geçti. İddiaya göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan Hasan Saklanan'a fiziki şiddet uygulayarak izin vermedi. Çarşı bölgesinden satın aldığı bıçakla polise saldıran Saklanan, vurularak öldürülürken İsrail polisi ise yaralandı.

Hasan Saklanan'ın naaşı, adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kudüs'te öldürülen imam Hasan Saklanan'ın cenazesi Şanlıurfa'da defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kudüs'te öldürülen imam Hasan Saklanan'ın cenazesi Şanlıurfa'da defnedildi - Son Dakika
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