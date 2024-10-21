'Mezar taşımı yaptırmayın' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber - Son Dakika
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'Mezar taşımı yaptırmayın' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber

\'Mezar taşımı yaptırmayın\' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber

22 yaşındaki Halil İbrahim Öksüz, kurduğu WhatsApp grubunda yakınlarına veda ettikten sonra bir peçeteye 'Mezar taşımı yaptırmayın' notu yazdıktan sonra ortadan kayboldu. Öksüz'ün cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.

21.10.2024 22:07  Güncelleme: 00:57
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Antalya'da yakınlarıyla vedalaştıktan sonra sırra kadem basan 22 yaşındaki Halil İbrahim Öksüz'den acı haber geldi. Öksüz, kayıplara karıştıktan tam bir ay sonra ormanlık alanda çam ağacına asılı halde bulundu.

22 EYLÜL'DE ORTADAN KAYBOLDU

Kumluca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Halil İbrahim Öksüz, 22 Eylül Pazar günü WhatsApp üzerinden kurduğu grupta yakınlarına veda edip, bir peçetenin üzerine doğum tarihini, ölüm tarihi olarak kaybolduğu günü ve "Vasiyetimdir, mezar taşımı yaptırmayın" notunu yazarak ortadan kaybolmuştu.

AİLESİ BİR AYDIR GELECEK HABERİ BEKLİYORDU

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunan ailesi, o günden beri Halil İbrahim Öksüz'den gelecek haberi bekliyordu.

CESEDİ ÇAM AĞACINA ASILI HALDE BULUNDU

Öksüz'ün cansız bedeni, bugün saat 15.00 sıralarında ilçe yakınlarındaki Sarnıçtepesi girişinde çam ağacına asılı halde bulundu. Cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Ekiplerin ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Öksüz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'Mezar taşımı yaptırmayın' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber
'Mezar taşımı yaptırmayın' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber
'Mezar taşımı yaptırmayın' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber
'Mezar taşımı yaptırmayın' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İbrahim Öksüz, Güvenlik, Kumluca, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Mezar taşımı yaptırmayın' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Yaman Auto:
    Bitirdiniz gençlerimizi .. 34 1 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    ülkeyi bitirdiler ülkeyi ne gencleri 3 0 Yanıtla
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