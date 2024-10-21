\'Mezar taşımı yaptırmayın\' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber

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Antalya'da yakınlarıyla vedalaştıktan sonra sırra kadem basan 22 yaşındaki Halil İbrahim Öksüz'den acı haber geldi. Öksüz, kayıplara karıştıktan tam bir ay sonra ormanlık alanda çam ağacına asılı halde bulundu.

22 EYLÜL'DE ORTADAN KAYBOLDU

Kumluca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Halil İbrahim Öksüz, 22 Eylül Pazar günü WhatsApp üzerinden kurduğu grupta yakınlarına veda edip, bir peçetenin üzerine doğum tarihini, ölüm tarihi olarak kaybolduğu günü ve "Vasiyetimdir, mezar taşımı yaptırmayın" notunu yazarak ortadan kaybolmuştu.

AİLESİ BİR AYDIR GELECEK HABERİ BEKLİYORDU

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunan ailesi, o günden beri Halil İbrahim Öksüz'den gelecek haberi bekliyordu.

CESEDİ ÇAM AĞACINA ASILI HALDE BULUNDU

Öksüz'ün cansız bedeni, bugün saat 15.00 sıralarında ilçe yakınlarındaki Sarnıçtepesi girişinde çam ağacına asılı halde bulundu. Cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Ekiplerin ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Öksüz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.