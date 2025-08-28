Kuşadası'nda Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Kuşadası'nda Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu

28.08.2025 17:55
Mehmet Çelik'e ait ceset, Sahil'de bulundu. Jandarma soruşturma başlattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkanlar korkunç bir manzarayla karşılaştı.

KIYIYA VURMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Üzerinden Mehmet Çelik'e ait kimliğin çıktığı belirtilen cesette herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Mehmet Çelik'in dün akşam saatlerinde dolaşmak için evinden çıktığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Mehmet Çelik'in kesin ölüm nedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp morgunda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Kaynak: İHA

