Kuşadası\'nda Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkanlar korkunç bir manzarayla karşılaştı.
Deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden Mehmet Çelik'e ait kimliğin çıktığı belirtilen cesette herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Mehmet Çelik'in dün akşam saatlerinde dolaşmak için evinden çıktığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.
Mehmet Çelik'in kesin ölüm nedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp morgunda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.
